Рождественские путешествия: как путники оригинально украсили трейлер

Рождество – это семейный праздник, который большинство проводит дома вместе со своими родными. Но для этой семьи путешественников домом уже давно стал трейлер.

Семья Шеннон Бриттон много времени проводит в путешествиях вместе с мужем и детьми. В этом году они встречали Рождество в доме на колесах, который решили оригинально украсить.

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Семья встретила Рождество в трейлере

Даже дом на колесах нуждается в особой атмосфере накануне Рождества, которую прекрасно создают оригинальные украшения. Елка, огоньки, праздничные игрушки и другие традиционные детали отлично для этого подойдут.

Шеннон Бриттон решила украсить трейлер для путешествий, который уже давно стал домом для ее семьи. Она поделилась в тиктоке видео, где показала, как оригинально украсила дом. Все украшения были в стиле Disney, они выглядели очень мило и создавали особую атмосферу.



Рождество в стиле Disney / Скриншот с видео



Женщина оригинально украсила трейлер / Скриншот с видео

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Сначала она показала спальню, где кровать застеленная покрывалом и подушками с рождественским Минни Маусом. Детская комната имела похожие украшения. На кухне женщина расставила множество праздничных фигурок и декораций.

По-настоящему удивила гостиная, украшенная елкой и аркой вокруг дымохода. Среди декораций было много Минни Маусов и других традиционных деталей в стиле Disney. Такие украшения особенно нравятся детям.