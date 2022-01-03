Рождественские путешествия: как путники оригинально украсили трейлер
Источник:The Sun
Рождество – это семейный праздник, который большинство проводит дома вместе со своими родными. Но для этой семьи путешественников домом уже давно стал трейлер.
Семья Шеннон Бриттон много времени проводит в путешествиях вместе с мужем и детьми. В этом году они встречали Рождество в доме на колесах, который решили оригинально украсить.
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Семья встретила Рождество в трейлере
Даже дом на колесах нуждается в особой атмосфере накануне Рождества, которую прекрасно создают оригинальные украшения. Елка, огоньки, праздничные игрушки и другие традиционные детали отлично для этого подойдут.
Шеннон Бриттон решила украсить трейлер для путешествий, который уже давно стал домом для ее семьи. Она поделилась в тиктоке видео, где показала, как оригинально украсила дом. Все украшения были в стиле Disney, они выглядели очень мило и создавали особую атмосферу.
Рождество в стиле Disney / Скриншот с видео
Женщина оригинально украсила трейлер / Скриншот с видео
Сначала она показала спальню, где кровать застеленная покрывалом и подушками с рождественским Минни Маусом. Детская комната имела похожие украшения. На кухне женщина расставила множество праздничных фигурок и декораций.
По-настоящему удивила гостиная, украшенная елкой и аркой вокруг дымохода. Среди декораций было много Минни Маусов и других традиционных деталей в стиле Disney. Такие украшения особенно нравятся детям.