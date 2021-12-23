Рождественский лайфхак: как украсить елку за 5 минут
Источник:The Sun
Девушка поразила сеть видео, где рассказала, как быстро раскладывает и украшает елку. Странно, как она додумалась.
Рождество уже скоро, а значит, пора позаботиться о праздничной атмосфере дома и украсить елку. Делимся в нашем материале лайфхаком, как это можно быстро сделать.
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Как быстро и легко украсить елку
Некоторые тратят пол дня на то, чтобы подготовить дом к рождественским праздникам. Однако можно легко сэкономить время, если воспользоваться этим лайфхаком. Одна пользовательница в тиктоке поделилась интересной идеей и рассказала, как она быстро украшает елку.
Женщина принесла в комнату елку, обмотанную пищевой пленкой. Когда она начала ее снимать, стало ясно, что рождественское дерево уже украшено огоньками и игрушками. Девушка объяснила, что ежегодно после праздников обматывает готовую елку пищевой пленкой и отставляет в подвал к следующему Рождеству. Поэтому, когда приходится снова украшать дом, ей остается только снять пленку и расправить несколько веточек, и рождественская красавица готова.
Девушка ежегодно заворачивает украшенную елку в пленку / Скриншот с видео
Комментаторы были в восторге от такого совета:
- "Мне это нравится!".
- "Это действительно гениальная идея".
- "Я делаю то же самое. Лучший лайфхак всех времен".
Некоторые все же не поняли такого лайфхака, ведь очень любят украшать елку и видят в этом особый рождественский ритуал.