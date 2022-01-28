Самые известные обложки в истории журнала Life: интересная подборка

Журнал Life – один из главных иллюстрированных новостных еженедельников Америки. Основной его акцент был на фотожурналистике.

Lifе был основан в 1883 году Джоном Эймсом Митчеллом. В течение 53 лет он позиционировался как развлекательный журнал, с упором на иллюстрации, шутки и социальные комментарии. Редакторами журнала было много известных писателей и карикатуристов той эпохи, включая Чарльза Дана Гибсона, Нормана Роквелла и Гарри Оливер.

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Но менялись времена, а с ними и предпочтения читателей. Людей начала интересовать сексуальность и более циничный юмор. В 1930 годах журнал переродился – 23 ноября 1936 года вышел первый номер обновленного варианта. С тех пор он начал издаваться еженедельно до 1972 года. Со временем Lifе превратился из еженедельника в ежемесячник. Но с наступлением 2000 годов, когда в свет пришел интернет, издание перешло окончательно в сеть.

Редакция Lifе 24 предлагает вспомнить историю журнала и просмотреть самые выдающиеся его обложки.

Уинстон Черчилль на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Марлон Брандо на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Джон Кеннеди на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Мерилин Монро на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Грейс Келли на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Грета Гарбо на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Джуди Гарленд на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

"Преступность в США" / Фото LIFE

Фидель Кастро на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Софи Лорен на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Группа "Битлз" на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Софи Лорен на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Жан Поль Бельмондо на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Обложка журнала Lifе за 1969 год / Фото LIFE

Афиша фестиваля Вудсток / Фото LIFE

Джони Кеш на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Нил Армстронг на обложке журнала Lifе / Фото LIFE

Клинт Иствуд на обложке журнала Lifе / Фото LIFE