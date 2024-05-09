Ключом является позитивное мышление: 110-летняя женщина рассказала, что лежит в основе долголетия

110-летняя Йошико Мива живет в США и считается самым старым человеком японского происхождения в стране.

В чем секрет долголетия женщины и какие испытания выпали на ее долгую жизнь, рассказываем далее.

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В чем секрет долголетия женщины

110-летняя Йошико Мива считается самым старым человеком японского происхождения в США. Женщина пережила испанский грипп, большую депрессию, Вторую мировую войну и много других испытаний, но несмотря на все трудности, придерживается простого правила, которое помогает устоять в самые тяжелые времена: "Не останавливаться".

Как представительница второго поколения нисеев (американцев японского происхождения), Йошико постоянно слышала выражение "гаман" – терпеливость и достоинство перед невыносимыми испытаниями, а также фразу, что означает "с этим ничего нельзя сделать".

Рожденная в многодетной семье она с детства испытала горе, когда в 1919-м году умерли ее мать и младший брат. После этого отец отдал остальных своих детей в детский дом. Это не помешало Йошико закончить сначала среднюю школу, а в 1936-м году и Калифорнийский университет в Беркли с дипломом в области бизнеса. В 1939-м женщина вышла замуж за Генри Мива.

Во время Второй мировой войны долгожительница вместе со своей семьей была интернирована в лагере Постон, что в Аризоне. После освобождения в 1945 году американцам японского происхождения было трудно найти работу из-за дискриминации, поэтому ее муж основал собственное дело по выращиванию растений, а сама она получила лицензию медсестры.

Женщина имеет немало увлечений / Фото Alan Y. Miwa

Сегодня, в возрасте 110 лет, Йошико имеет трех сыновей, 10 внуков, 20 правнуков и одного праправнука. Она живет в доме престарелых, каждую неделю делает прическу и посещает церковные службы.

Рекордсменка считает, что ключом к долголетию является позитивное мышление, активный образ жизни, здоровое питание, вера и семейная поддержка.

После выхода на пенсию женщина каждое утро проходила по 4 мили (более 6 километров), увлекается чтением, икебаной, шитьем, а также реставрацией и обивкой мебели. Обязательный элемент ее ежедневного рациона – лапша, которую она полюбила еще в детском доме.

Подробнее о своей судьбе Йошико рассказала в автобиографии, написанной после завершения писательских курсов.