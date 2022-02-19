Секс из прошлого века: 6 страстных лент, которые точно удивят

Кино – это не только ромкомы или триллеры. Если стандартным жанрам добавить немного пошлости, то получаются отличные культовые ленты из XX века.

Хотите наполнить свой исходный страстью? 24 канал предлагает подборку провокационных фильмов, которые удивят своей пикантностью.

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6 страстных лент из XX века

"Дневная красотка"



"Дневная красотка" / Кадр из фильма

Этот эротический шедевр режиссера Луиса Бунюэля появляется чуть ли не в каждой подборке лучших фильмов всех времен. Главная героиня, в которую превратилась Катрин Деньов, решила поиграть в "грязные игры" с мужчинами за деньги. Так что пока ее мужа нет рядом, она развлекается в будни вместе с клиентами, каждый раз экспериментируя с разными образами.

"Последнее танго в Париже"



"Последнее танго в Париже" / Кадр из фильма

Эротическая мелодрама, наделавшая немало шума своего времени. Ее запрещали к показу во многих странах из-за "порнографии", но это лишь "подогревало" зрительский аппетит к этой ленте. Невероятная работа Бернардо Бертолуччи рассказывает об эмоциональных отношениях старшего мужчины и молодой женщины, которые были "раскрашены" широкой эмоциональной палитрой: крах, надежда, любовь и гармония. Впоследствии фильм был номинирован на две премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу и лучшую главную мужскую роль.

"Рискованный бизнес"



"Рискованный бизнес" / Кадр из фильма

Фильм, сделавший Тома Круза популярным. Режиссер Пол Брикман удивлял зрителей комедией, рассказывающей о серьезном: материализм, потеря девственности, совершеннолетие и капитализм. Однако "главная роль" досталась взрослой жизни, которая полна разнообразных ярких сексуальных экспериментов.

"Девять с половиной недель"



"Девять с половиной недель" / Кадр из фильма

Страстный роман пары, длившийся всего 9 с половиной недель – именно об этом рассказывал Эдриан Лайн в своей ленте. Главные роли достались Ким Бесингер и Микки Руркому, которые сыграли влюбленную пару с роковым концом. Психологические игры, сексуальные извращения и пикантные сцены на кухне стали настоящим фурором для тех времен.

"Основной инстинкт"



"Основной инстинкт"/ Кадр из фильма

Отрывок из этого фильма вам точно когда-нибудь случался. Знаменитая сексуальная сцена, уже ставшая культовой, с Шэрон Стоун, где главная героиня элегантно демонстрирует, переставляя ногу на ногу, что она без белья. Эта лента культивировала и саму актрису, а режиссер Пол Верговен сумел умело соединить детективную историю и эротику.

"С широко закрытыми глазами"



"С широко закрытыми глазами"/ Кадр из фильма

Семейная пара с большим количеством проблем решила навсегда изменить свою жизнь, в том числе и сексуальную. Муж с женой, которых сыграли актеры Николь Кидман и Том Круз, часто думали о других партнерах и наконец решились начать сексуальные эксперименты. Супруги случайно попадают на встречу странного клуба, члены которого приходят в масках и организуют целые оргии.