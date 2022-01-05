Семья запретила: невеста не пригласила собственного брата на свадьбу

Американка неожиданно отказалась приглашать брата к себе на свадьбу. Семья согласилась с решением молодой, но люди ее раскритиковали.

Родня невесты буквально вычеркнула брата из семьи. Хотя невеста хотела пригласить его, но родители поставили ультиматум: если тот придет – они отказываются оплачивать свадьбу.

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Почему родители так жестко относятся к брату

Около года назад он признался, что всегда чувствовал себя женщиной. Парень находился на гормональной терапии, но рассказал обо всем, только когда переехал в собственную квартиру.

Наши родители очень консервативны, они нетерпимо относятся к трансгендерам. Случилась огромная ссора, и большинство людей в нашей семье прервали общение с братом и больше с ним не разговаривали, – написала невеста Reddit.

Несмотря на это, она продолжала поддерживать брата: время от времени приходила к нему, называла новым именем и т.п. Также невеста пообещала пригласить его на свадьбу, вопреки мнению семьи. Но так не вышло.

После предложения родители начали планировать свадьбу. Им действительно импонировал жених. Девушка считает, что он чем то заменил им брата. Так что они согласились полностью оплатить праздник. Кстати, юноша тоже разделял их взгляды.

Родители вообще не общаются с сыном / Фото Unsplash

Дочь аккуратно намекнула, что хочет позвать своего брата. Но родители слишком резко на это отреагировали.

Родители сразу же отказались от этой идеи, потому что это якобы неуважение к семье. По сути мне поставили ультиматум: либо они организуют и оплачивают свадьбу, либо я приглашаю сестру – и они вообще не придут, – вспоминает невеста.

Понятно, что девушка согласилась на первый вариант. А с братом решили встретиться уже на небольшой вечеринке, которая состоится после свадьбы в Zoom. Он расстроился, но принял это нормально.

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Пользователи Reddit были в шоке от такой ситуации. Они сразу набросились на невесту и всю ее родню. Сообщение набрало аж 4,5 тысячи комментариев: