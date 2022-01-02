Сестра невесты едва не сорвала праздник из-за одной фразы: что она сказала

Молодая была готова разорвать свою сестру на свадьбе, которая случайно проговорилась жениху. Она рассказала самый большой секрет невесты.

Из-за ее болтливости жених мог легко сорвать свадьбу. Сейчас девушки почти не разговаривают, хотя сестра извинилась за все.

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Главный секрет невесты

Женщина анонимно рассказала, что переспала с двоюродным братом мужа. Но есть один нюанс: это произошло до тех пор, как они стали встречаться. Женщина жалеет из-за своего поступка, ведь он был женат. Поэтому оба договорились молчать – и забыли об этой ситуации.

Я не изменяла Джейми (жених, Life 24), потому что в то время мы не встречались. Это случилось за две недели до того, как Ник (двоюродный брат, – Life 24) познакомил меня с ним, – вспоминает женщина.

Недавно невеста рассказала все своей сестре Чери, которой искренне доверяла. Она, к слову, была подружкой у нее на свадьбе. Как оказалось – девушка не умеет беречь секреты.

Она рассказала все жениху во время свадьбы / Фото Unsplash

Во время посиделок на празднике невеста увидела, как Чери шептала что-то на ухо молодому. В этот момент он побледнел и ужасно разозлился. К счастью, ему удалось овладеть собой. Разбор полетов случился уже в гостиничном номере после свадьбы.

Там он напрямую спросил: "Это правда, что вы переспали с Ником незадолго до нашей встречи?" Молодожены несколько часов обсуждали ситуацию, но в конце концов смогли все уладить: договорились забыть о прошлом и сконцентрироваться на будущем.

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Впрочем, молодая все равно обратилась к сестре.

Я написала, что она мне отвратительна из-за того, что испортила свадьбу. Она заставила Джейми чувствовать себя ужасно в тот день, который мы с нетерпением ждали, – сказала невеста.

Сестра извинилась за свой поступок и пообещала больше никогда так не делать. Но невесте до сих пор трудно об этом забыть.