Сестры поссорились из-за свадьбы: причина удивила тысячи людей

27-летняя женщина взбешена из-за того, что младшая сестра собирается быстрее ее выйти замуж. Она полагает, что девушка специально это запланировала.

Весьма непростую историю 25-летняя младшая сестра рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Она попросила людей оценить, правильно ли поступила в этой ситуации.

Плохо чувствую себя из-за этого. Не знаю, правильно ли поступила, и вообще, как сделать так, чтобы все были довольны, – написала младшая сестра.

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Почему старшая сестра так разозлилась

Еще с детства сестры сильно соперничали друг с другом. Это было и в учебе, и даже в спорте. Впрочем, все пошло слишком далеко. Младшая была вынуждена поменять вид спорта и начать изучать предметы, которыми не интересовалась старшая сестра. Все для того, чтобы не ссориться с ней.

Проблемы начались и из-за личной жизни. Старшую сестру раздражало, что у младшей скорее появился парень, и она первой переехала к нему. Недавно напряженность еще больше обострилась.

В минувшее Рождество сестра сказала, что выйдет замуж в 2023 году. Я была очень рада за нее. Знаю, что она первой хотела выйти замуж и родить детей. Меня это совсем не волновало, потому что я никуда не спешу, – рассказывает девушка.

Старшая сестра постоянно соперничает с младшей / Фото Unsplash

Младшая внезапно решила выйти замуж

На днях парень младшей сестры узнал, что его 24-летний брат серьезно болен. Поэтому он предложил как можно быстрее жениться, пока с ним все более-менее нормально.

Это очень важно для него. Он предложил жениться, пока его брат здесь. Парень очень хочет, чтобы брат был его дружбой, – объясняет она.

Младшая сразу согласилась, но понимала, что сестра будет невероятно разъяренной. К сожалению, так и вышло. Она считает, что сестричка специально использует смертельно больного человека, чтобы поскорее выйти замуж.

Я знаю, что она слишком резко отреагировала. Но мне тоже плохо, ведь она объявила о замужестве скорее. Это настолько важно для нее, поэтому не хочу портить ей момент. Я неправа? – завершила автор.

Комментаторы полностью поддержали авторшу. Они считают, что сестра неадекватно себя ведет: