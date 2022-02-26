Досить непросту історію 25-річна молодша сестра розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Вона попросила людей оцінити, чи правильно вчинила у цій ситуації.

Погано почуваюся через це. Не знаю, чи правильно вчинила, і взагалі, як зробити так, щоб всі були задоволені, – написала молодша сестра.

Цікаво Змінилась до невпізнаваності: жінка шокувала мережу своєю новою зовнішністю

Чому старша сестра так розізлилася

Ще з дитинства сестри сильно змагалися одна з одною. Це було і в навчанні, і навіть у спорті. Утім, все дійшло занадто далеко. Молодша була змушена змінити вид спорту та почати вивчати предмети, якими не цікавилася старша сестра. Все заради того, щоб не сваритися з нею.

Згодом проблеми почалися і через особисте життя. Старшу сестру дратувало, що в молодшої швидше з’явився хлопець, і вона першою переїхала до нього. Нещодавно напруженість ще більше загострилася.

Минулого Різдва сестра сказала, що вийде заміж у 2023 році. Я була дуже рада за неї. Знаю, що вона першою хотіла вийти заміж та народити дітей. Мене це зовсім не хвилювало, бо я нікуди не спішу, – розповідає дівчина.

Старша сестра постійно змагається з молодшою / Фото Unsplash

Молодша раптово вирішила вийти заміж

На днях хлопець молодшої сестри дізнався, що його 24-річний брат серйозно хворий. Тому він запропонував якнайшвидше одружитися, поки з ним все більш-менш нормально.

Це дуже важливо для нього. Він запропонував одружитися, поки його брат тут. Хлопець дуже хоче, щоб брат був його дружбою, – пояснює дівчина.

Молодша одразу погодилася, але розуміла, що сестра буде неймовірно розлюченою. На жаль, так і сталося. Вона вважає, що сестричка спеціально використовує смертельно хвору людину, щоб швидше вийти заміж.

Я знаю, що вона занадто різко відреагувала. Але мені також погано, адже вона оголосила про заміжжя швидше. Це важливо для неї, тому не хочу псувати їй момент. Я неправа? – завершила авторка.

Коментатори повністю підтримали авторку. Вони вважають, що сестра неадекватно себе поводить: