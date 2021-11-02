Сестры сделали татуировки с последними словами отца: трогательный поступок

После потери отца американки решили навсегда увековечить память о нем необычным способом. Для этого они сделали тату с фразой, которую их отец написал перед смертью.

В начале этого года 28-летняя Анна Харп и ее младшая сестра – 21-летняя Абриэль потеряли своего отца из-за COVID-19. 66-летний Рудольф Клаусинг заразился несколькими месяцами ранее и умер после долгой борьбы с болезнью, оставив дочерям трогательную записку, написанную от руки.

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Свое последнее послание мужчина оставил у постели в госпитале, написав: "Это была такая замечательная жизнь". Когда девушки нашли эту записку, то, не колеблясь, решили сделать себе тату с этими словами, в память о покойном отце:

"Нет ничего важнее последних слов, которые он нам оставил. Мы знали, что он был в гармонии со своей жизнью", – вспоминает Анна.

Покойный отец оставил дочерям оптимистическую записку / Фото теток @fairyontheprairie

Абриэль выбрала лаконичный вариант: она решила полностью скопировать записку и нанести на внутреннюю сторону руки слова отца его почерком.

В то время как старшая сестра, Анна, выбрала более замысловатый эскиз. Она попросила мастера тату набить на бедре фразу шрифтом пишущей машинки, в виде письма в окружении цветов.

Сестры сделали разные тату с последними словами отца / Фото теток @fairyontheprairie

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Анна рассказала, что сейчас она постоянно смотрит на это тату. Оно напоминает ей об отце, которого они так любили, и о его жизненных принципах:

Это идеальное напоминание о том, чтобы я прожила свою жизнь, как мой папа. Он очень любил жизнь и был благодарен за каждый день, который ему подарили,

– говорит девушка

Сестры признаются, что поддержки отца и его юмора им очень не хватает. Но его последние слова означают, что даже в такой трудный момент жизни он прежде всего думал о своих дочерях.

Девушки сделали тату в память о покойном отце / Фото теток @fairyontheprairie

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Видео с трогательной историей Анна Харп выложила в тиктоке. Растроганные пользователи не могли сдерживать слез:

"Раньше я думала, какими могли бы быть идеальные последние слова. Похоже, это они"

"Он выглядит хорошим человеком. Тебе, наверное, тяжело было это выложить"

"Я просто плачу сейчас"

"Боже, это прекрасно"

Полное видео можно просмотреть здесь: