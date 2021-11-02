Сестры сделали татуировки с последними словами отца: трогательный поступок
Источник:Story Trender
После потери отца американки решили навсегда увековечить память о нем необычным способом. Для этого они сделали тату с фразой, которую их отец написал перед смертью.
В начале этого года 28-летняя Анна Харп и ее младшая сестра – 21-летняя Абриэль потеряли своего отца из-за COVID-19. 66-летний Рудольф Клаусинг заразился несколькими месяцами ранее и умер после долгой борьбы с болезнью, оставив дочерям трогательную записку, написанную от руки.
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Свое последнее послание мужчина оставил у постели в госпитале, написав: "Это была такая замечательная жизнь". Когда девушки нашли эту записку, то, не колеблясь, решили сделать себе тату с этими словами, в память о покойном отце:
"Нет ничего важнее последних слов, которые он нам оставил. Мы знали, что он был в гармонии со своей жизнью", – вспоминает Анна.
Покойный отец оставил дочерям оптимистическую записку / Фото теток @fairyontheprairie
Абриэль выбрала лаконичный вариант: она решила полностью скопировать записку и нанести на внутреннюю сторону руки слова отца его почерком.
В то время как старшая сестра, Анна, выбрала более замысловатый эскиз. Она попросила мастера тату набить на бедре фразу шрифтом пишущей машинки, в виде письма в окружении цветов.
Сестры сделали разные тату с последними словами отца / Фото теток @fairyontheprairieГоворят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO
Анна рассказала, что сейчас она постоянно смотрит на это тату. Оно напоминает ей об отце, которого они так любили, и о его жизненных принципах:
Это идеальное напоминание о том, чтобы я прожила свою жизнь, как мой папа. Он очень любил жизнь и был благодарен за каждый день, который ему подарили,
– говорит девушка
Сестры признаются, что поддержки отца и его юмора им очень не хватает. Но его последние слова означают, что даже в такой трудный момент жизни он прежде всего думал о своих дочерях.
Девушки сделали тату в память о покойном отце / Фото теток @fairyontheprairie
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Видео с трогательной историей Анна Харп выложила в тиктоке. Растроганные пользователи не могли сдерживать слез:
- "Раньше я думала, какими могли бы быть идеальные последние слова. Похоже, это они"
- "Он выглядит хорошим человеком. Тебе, наверное, тяжело было это выложить"
- "Я просто плачу сейчас"
- "Боже, это прекрасно"
Полное видео можно просмотреть здесь: