Сестры сделали татуировки с последними словами отца: трогательный поступок

2 ноября 2021 , 14:19
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Story Trender

После потери отца американки решили навсегда увековечить память о нем необычным способом. Для этого они сделали тату с фразой, которую их отец написал перед смертью.

В начале этого года 28-летняя Анна Харп и ее младшая сестра – 21-летняя Абриэль потеряли своего отца из-за COVID-19. 66-летний Рудольф Клаусинг заразился несколькими месяцами ранее и умер после долгой борьбы с болезнью, оставив дочерям трогательную записку, написанную от руки.

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Свое последнее послание мужчина оставил у постели в госпитале, написав: "Это была такая замечательная жизнь". Когда девушки нашли эту записку, то, не колеблясь, решили сделать себе тату с этими словами, в память о покойном отце:

"Нет ничего важнее последних слов, которые он нам оставил. Мы знали, что он был в гармонии со своей жизнью", – вспоминает Анна. 

Покойный отец оставил дочерям оптимистическую записку / Фото теток @fairyontheprairie

Абриэль выбрала лаконичный вариант: она решила полностью скопировать записку и нанести на внутреннюю сторону руки слова отца его почерком.

В то время как старшая сестра, Анна, выбрала более замысловатый эскиз. Она попросила мастера тату набить на бедре фразу шрифтом пишущей машинки, в виде письма в окружении цветов. 

Сестры сделали разные тату с последними словами отца / Фото теток @fairyontheprairie

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Анна рассказала, что сейчас она постоянно смотрит на это тату. Оно напоминает ей об отце, которого они так любили, и о его жизненных принципах:

Это идеальное напоминание о том, чтобы я прожила свою жизнь, как мой папа. Он очень любил жизнь и был благодарен за каждый день, который ему подарили,
– говорит девушка

Сестры признаются, что поддержки отца и его юмора им очень не хватает. Но его последние слова означают, что даже в такой трудный момент жизни он прежде всего думал о своих дочерях. 

Девушки сделали тату в память о покойном отце / Фото теток @fairyontheprairie

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Видео с трогательной историей Анна Харп выложила в тиктоке. Растроганные пользователи не могли сдерживать слез:

  • "Раньше я думала, какими могли бы быть идеальные последние слова. Похоже, это они"
  • "Он выглядит хорошим человеком. Тебе, наверное, тяжело было это выложить"
  • "Я просто плачу сейчас"
  • "Боже, это прекрасно"

Полное видео можно просмотреть здесь: 

@fairyontheprairie

Мой отец скончался из-за Ковида пять месяцев назад и оставил нам записку на своей больничной койке. Недавно мы с сестрой сделали ему татуировку. ?

♬ марджори - Тейлор Свифт

 

Автор: Ірина Продан