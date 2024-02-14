Благодаря ДНК-тесту, проведенном в прошлом году, одна из женщин, которую зовут Андреа Лопес, неожиданно узнала, что ее сестра Маурилия Чавес все еще жива. Как сестрам удалось встретиться, рассказываем далее.

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Как сестры воссоединились после 81 года разлуки

Более 80 лет сестры-близняшки строили свою жизнь отдельно: работали, женились, рожали детей, а потом переехали на пенсию, одна в Вегас, другая – в Денвер.

Во время эмоциональной встречи сестры заплакали от счастья.

Моя маленькая сестричка, я очень хотела тебя увидеть, чтобы ты была со мной. Когда вижу тебя, то становлюсь такой счастливой. Ничего не могу делать, только плачу, обнимаю и прижимаю к себе,

– сказала Андреа Лопес.

Сестра ответила, что также чувствует себя самым счастливым человеком в мире, потому что никогда не думала, что будет иметь возможность увидеть свою родственницу снова.

Я была одинокой, у меня прекрасная семья, но чего мне действительно не хватало, так это сестры,

– добавила она.

Трогательный момент встречи сестер / Фото Loretta Chavez

Кстати, благодаря тесту ДНК женщины также нашли еще трех живых братьев и сестер, которым сейчас по 80-90 лет. Несмотря на почтенный возраст, они активно путешествуют по стране, чтобы встретиться и пообщаться с ними.

Один из братьев вскоре приедет из Лос-Анджелеса в Вегас, чтобы увидеть Лопес, а сама она скоро собирается в Техас, чтобы погостить у другого родственника.

Это чудо, что мы нашли друг друга после стольких лет и в таком возрасте. Но лучше поздно, чем никогда! Теперь наша большая семья снова вместе,

– радуются воссоединенные сестры.

Несмотря на разлуку, длившуюся почти всю жизнь, между сестрами осталось забавное соперничество: они спорят, кто из них родилась первой.