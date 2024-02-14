Самые счастливые в мире: 90-летние сестры-близняшки встретились после более 80 лет разлуки
Источник:Metro
90-летние близняшки не видели друг друга с самого детства, когда их вместе с восемью другими братьями и сестрами разлучили после смерти родителей в 1947 году.
Благодаря ДНК-тесту, проведенном в прошлом году, одна из женщин, которую зовут Андреа Лопес, неожиданно узнала, что ее сестра Маурилия Чавес все еще жива. Как сестрам удалось встретиться, рассказываем далее.
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Как сестры воссоединились после 81 года разлуки
Более 80 лет сестры-близняшки строили свою жизнь отдельно: работали, женились, рожали детей, а потом переехали на пенсию, одна в Вегас, другая – в Денвер.
Во время эмоциональной встречи сестры заплакали от счастья.
Моя маленькая сестричка, я очень хотела тебя увидеть, чтобы ты была со мной. Когда вижу тебя, то становлюсь такой счастливой. Ничего не могу делать, только плачу, обнимаю и прижимаю к себе,
– сказала Андреа Лопес.
Сестра ответила, что также чувствует себя самым счастливым человеком в мире, потому что никогда не думала, что будет иметь возможность увидеть свою родственницу снова.
Я была одинокой, у меня прекрасная семья, но чего мне действительно не хватало, так это сестры,
– добавила она.
Трогательный момент встречи сестер / Фото Loretta Chavez
Кстати, благодаря тесту ДНК женщины также нашли еще трех живых братьев и сестер, которым сейчас по 80-90 лет. Несмотря на почтенный возраст, они активно путешествуют по стране, чтобы встретиться и пообщаться с ними.
Один из братьев вскоре приедет из Лос-Анджелеса в Вегас, чтобы увидеть Лопес, а сама она скоро собирается в Техас, чтобы погостить у другого родственника.
Это чудо, что мы нашли друг друга после стольких лет и в таком возрасте. Но лучше поздно, чем никогда! Теперь наша большая семья снова вместе,
– радуются воссоединенные сестры.
Несмотря на разлуку, длившуюся почти всю жизнь, между сестрами осталось забавное соперничество: они спорят, кто из них родилась первой.