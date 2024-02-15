Самый большой "клад детства" оценивается в 6 миллионов долларов. О какой игрушке идет речь, рассказываем далее.

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Какова самая дорогая игрушка прошлого

Обсуждая влияние миллиардного кассового хита "Барби" на продажу кукол, авторы исследования обнаружили, что цена на игрушку выросла, потому что спрос на нее резко увеличился. Поэтому сотрудники компании TheToyZone нашли некоторые из самых редких и ценных игрушек, которые сейчас ищут коллекционеры. Они могут просто лежать под кроватью или в забытой коробке на чердаке и при этом стоить целое состояние.

Сотрудники компании попросили людей проверить свои коробки со старыми вещами и быть внимательными, ведь где-то среди них может заваляться именно та игрушка, которая стоит огромных денег.

Также они показали список самых ценных игрушек за последние годы:

Картридж Mario Kart для N64 стоимостью $21 000 – самая дорогая винтажная игра Nintendo, которую было продано;

Карточка с Пикачу Логана Пола за $6 млн – самая дорогая карточка Pokemon 90-х годов;

Самая дорогая фигурка 90-х годов продана за $10 000 – несмотря на то, что персонаж Scratch The Cat появился только в видеоигре по родительской франшизе Teenage Mutant Ninja Turtles;

Чаризард из 1-го издания Shadowless Base set за $420 000 – это вторая самая дорогая карта Pokemon;

Оригинальная система Nintendo 64 1996 года за $5 651.

Топ 10 самых дорогих карточек Pokemon 90-х годов / Фото TheToyZone

Британское издание также отмечает, что не только старые игрушки могут стоить целое состояние. Одна женщина рассказала, как она обрадовалась, купив яркую вазу в магазине Goodwill всего за 3,98 доллара, и была ошеломлена, когда на аукционе за нее выторговали 107 000 долларов.

Я купила ее, думая, что она будет хорошо смотреться в моем доме. Я точно не покупала с мыслью о продаже,

– рассказала Джессика Винсент.

Однако ее мнение изменилось, когда она попыталась узнать больше о происхождении произведения искусства. 13 декабря ваза была успешно продана в аукционном доме Райта за 107 100 долларов. Победитель торгов, ведущий коллекционер из Европы, попросил не разглашать его имя.