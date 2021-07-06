Как скрыть синяк от страстного поцелуя: интересный совет

Блогерша "взорвала" тикток своим оригинальным советом, как избавиться от синяка после горячего поцелуя. Его еще иногда называют "засос".

Совет сделал блогершу mads.larocque настоящей знаменитостью в соцсети. Ее видео уже просмотрели более 13 миллионов раз. Но Life 24 рекомендует осторожно и критически относиться к таким лайфхакам!

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Девушка объяснила, что ее парень немного перестарался во время поцелуя: на шее появился массивный синяк. Она не хотела, чтобы родители это увидели – и гениально решила свою проблему.

Как выглядел синяк на шее девушки / Скриншот тикток mads.larocque

Оказывается, чтобы скрыть такой синяк, не обязательно пользоваться тональным кремом. Все, что вам понадобится, – обычная кухонная металлическая спираль. Ее используют для взбивания крема, яиц и тп. У многих зрителей возник вопрос: что с ней дальше делать?

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Метод оказался чрезвычайно простым. Нужно всего лишь приложить спираль к синяку и немного его помассировать. Удивительно, но через 5 минут все следы от поцелуя исчезли. Блогерша специально продемонстрировала, что она не использовала макияж.

Девушки легко масирувала синяк спиралькой /Скриншот тикток mads.larocque

Подписчики девушки были удивлены таким методом. Многие не поняли, откуда она вообще об этом узнала. Ведь лайфхак реально звучит несколько странно:

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