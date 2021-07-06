Порада зробила блогерку mads.larocque справжньою знаменитістю у соцмережі. Її відео вже переглянули понад 13 мільйонів разів. Та Life 24 рекомендує обережно і критично ставитися до таких лайфхаків!

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Дівчина пояснила, що її хлопець трішки перестарався під час поцілунку: на шиї з’явився масивний синяк. Вона не хотіла, щоб батьки це побачили – і геніально вирішила свою проблему.

Як виглядав синяк на шиї дівчини / Скриншот тікток mads.larocque

Виявляється, щоб приховати такий синяк, можна не користуватися тональним кремом. Все, що вам знадобиться, – звичайна кухонна металева спіраль. Її використовують для збивання крему, яєць тощо. У багатьох глядачів виникло зрозуміле питання: і що з нею далі робити?

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Метод виявився надзвичайно простим. Потрібно всього лиш прикласти спіраль до синяка і трішки його помасажувати. Дивовижно, але через 5 хвилин усі сліди від поцілунку зникли. Блогерка спеціально продемонструвала, що вона не використовувала макіяж.

Дівчина легенько масажувала синяк спіралькою /Скриншот тікток mads.larocque

Підписники дівчини були здивовані таким методом. Багато хто не зрозумів, звідки вона взагалі про це дізналася. Адже лайфхак реально звучить дещо дивно:

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