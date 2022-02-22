Расстроенная невеста поделилась своей историей на портале Mumsnet. Она надеялась, что любимый выберет гораздо более красивое кольцо.

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Хорошее колечко, но могло быть лучше

Невеста признается, что была невероятно счастлива и взволнована, когда любимый ей сделал предложение. Но вот колечко было немного не таким: немного маленькое, да и вообще она хотела чего-то лучшего.

Первое слово, которое мне пришло в голову, было "маленькое". Нет ничего плохого в таких колечках. Я хотела такой бриллиант. Но многое не понравилось: цвет золота, оправа, маленький камешек… – написала невеста.

Невесте не очень понравилось кольцо / Фото Unsplash

Жених, по признанию девушки, довольно много зарабатывает – почти 100 тысяч фунтов в год. Поэтому он обычно достаточно щедр. Но на этот раз невеста была разочарована из-за суммы, потраченной на колечко – всего 1300 фунтов. Она ожидала более дорогого кольца.

В идеале мне хотелось бы, чтобы мы вместе выбрали колечко. Поскольку я буду носить его каждый день, и это вообще особое украшение, я хотела бы такое колечко, которое мне действительно понравится. А это мне просто не нравится, – объясняет невеста.

Девушка до сих пор не знает, говорить ли это любимому

Пользователи Mumsnet по-разному отреагировали на эту историю. Кто-то считал, что ее просьба достаточно умна: действительно, лучше выбрать такое колечко, которое точно понравится. Но большинство людей раскритиковали невесту: считают, что она немного неблагодарна, а также слишком зациклена на деньгах.