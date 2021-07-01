Слишком мило: 10+ случайных кадров, которые расстрогают даже самых черствых

В жизни нам ежедневно сталкиваемся с мелкими неудачами, серьезными проблемами и просто плохим настроением. Однако стоит только оглянуться, чтобы увидеть: мир прекрасен, в нем так много хорошего и светлого, что обо всех своих проблемах можно сразу забыть.

Авторы этих фото просто не смогли пройти мимо некоторых жизненных ситуаций, которые их тронули до слез, и воспользовались камерами, чтобы поделиться эмоциями с другими. Советуем и вам просматривать такие фотографии в моменты плохого настроения и самим не бояться фотографировать прекрасные вещи, которые вас окружают.

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