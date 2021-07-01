Автори цих фото просто не змогли пройти повз деяких життєвих ситуацій, які їх зворушили до сліз, і скористались камерами, щоб поділитись емоціями з іншими. Радимо й вам переглядати такі світлини у моменти поганого настрою та самим не боятись фотографувати прекрасні речі, які вас оточують.

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