Автори цих фото просто не змогли пройти повз деяких життєвих ситуацій, які їх зворушили до сліз, і скористались камерами, щоб поділитись емоціями з іншими. Радимо й вам переглядати такі світлини у моменти поганого настрою та самим не боятись фотографувати прекрасні речі, які вас оточують.
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