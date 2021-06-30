Важко побачити у реальному житті кота, величиною з 3-річну дитину, чи справжній лимон, який виріс до розмірів величенької дині. Тож сподіваємось, що цього ранку ця добірка гігантських предметів і тварин зможе вас потішити та навіть трохи здивувати!
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Врожай видався на славу
Фото Reddit maggieufledu
Скільки лимонаду можна наробити з цього лимону?
Фото Reddit edandthedoorman
"Мейн-кун на руках у моєї дівчини, зростом 167 сантиметрів"
Фото Reddit Paradisity
Макарун, яким можна нагодувати все весілля
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Песик, який розміром майже як поні
Фото Reddit tserko
"В Уругваї виявили нове гігантське утворення аметисту!"
Фото Reddit Twitter geologypic
Цікаво 10+ кумедних парубоцьких вечірок, які наречений нескоро забуде
"Перший раз бачу секвої на власні очі"
Фото Reddit LoboDaTerra
Метелик-циклоп, який розміром в половину руки чоловіка
Фото Reddit JustAMemeBeingADude
Оце так видався врожай!
Фото Reddit Wowsuchcreativename
"Сендвіч, який мені зробив тато"
Фото Reddit Cartman9110
Гігантський шестигранний ключ
Фото Reddit 4b-65-76-69-6e
Їй лише 6 місяців, і вона ще буде рости
Фото Reddit GingyJenkins
Комусь було не лінь зв'язати величезного восьминога
Фото Reddit FF-MCMLXXXV
Пухнастий велетень
Фото Reddit GaraksFanClub
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"Не впевнена, що мій новий капелюх досить великий..."
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