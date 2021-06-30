Важко побачити у реальному житті кота, величиною з 3-річну дитину, чи справжній лимон, який виріс до розмірів величенької дині. Тож сподіваємось, що цього ранку ця добірка гігантських предметів і тварин зможе вас потішити та навіть трохи здивувати!

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Врожай видався на славу 

Фото Reddit maggieufledu

Скільки лимонаду можна наробити з цього лимону?

Фото Reddit edandthedoorman

"Мейн-кун на руках у моєї дівчини, зростом 167 сантиметрів"

Фото Reddit Paradisity

Макарун, яким можна нагодувати все весілля

Фото Reddit idk2u

Песик, який розміром майже як поні

Фото Reddit tserko

"В Уругваї виявили нове гігантське утворення аметисту!"

Фото Reddit Twitter geologypic

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"Перший раз бачу секвої на власні очі"

Фото Reddit LoboDaTerra

Метелик-циклоп, який розміром в половину руки чоловіка

Фото Reddit JustAMemeBeingADude

Оце так видався врожай!

Фото Reddit Wowsuchcreativename

"Сендвіч, який мені зробив тато"

Фото Reddit Cartman9110

Гігантський шестигранний ключ 

Фото Reddit 4b-65-76-69-6e

Їй лише 6 місяців, і вона ще буде рости

Фото Reddit GingyJenkins

Комусь було не лінь зв'язати величезного восьминога

Фото Reddit FF-MCMLXXXV

Пухнастий велетень

Фото Reddit GaraksFanClub

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"Не впевнена, що мій новий капелюх досить великий..."

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