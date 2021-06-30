За своє життя ми звикаємо до звичайних розмірів предметів: капуста, яка вміщається в руках, чи печиво, яке легко з'їсти за два укуси. А інколи природа дивує нас і підкидає сюрпризи у вигляді речей, поруч з якими людина почувається просто комашкою.