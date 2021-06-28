Художники, що беруть участь у цьому челенджі, показують усю свою майстерність, яку ми, глядачі, можемо оцінити. Деякі із цих малюнків на початку виглядають як хаос: безладні лінії, плями, брудні кольори, нічого не зрозуміло. Проте коли художник показує фінальну роботу, все стає на свої місця, і малюнки виглядають просто приголомшливо.

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Немов справжнє фото 

Фото toratoraji

На скетчі зовсім не зрозумілий сюжет

Фото algenpfleger

Просто магія

Фото c_o_l_a

А на скетчі лише кольорові плями

Фото huangdanlan

Дивовижний портрет 

Фото chigusagogo

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Яка епічна картина 

Фото exphrasis

Придбали б книгу з такими ілюстраціями?

Фото kuri_huang

Майстерний малюнок

Фото blondkkyu

Яка мила відьмочка

Фото ayaka_s

Як з цього скетчу вийшло такий малюнок?

Фото tintanega

Красива гра світла 

Фото IlseHarting

Ну дуже яскрава ілюстрація

Фото Criisalys

На скетчі всього кілька ліній

Фото DreamsforHani

На скетчі просто безлад – а в фіналі дивовижна деталізація

Фото gozz_sss

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На фінальному малюнку трохи змінилось положення чоловіка

Фото juaneferreyra