Художники, участвующие в этом челлендже, показывают все свое мастерство, которое мы, зрители, можем оценить. Некоторые из этих рисунков в начале выглядят как хаос: беспорядочные линии, пятна, грязные цвета, ничего не понятно. Однако когда художник показывает финальную работу, все становится на свои места, и рисунки выглядят просто потрясающе.

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Как настоящее Фото 

Фото toratoraji

На скетче совсем не понятен сюжет

Фото algenpfleger

Просто магия

Фото c_o_l_a

А на скетче только цветные пятна

Фото huangdanlan

Удивительный портрет 

Фото chigusagogo

Интересно Будто сделанные из ниток: мастер боди-арта создает тату, похожие на нашивки 

Какая эпическая картина 

Фото exphrasis

Приобрели бы книгу с такими иллюстрациями?

Фото kuri_huang

Искусный рисунок

Фото blondkkyu

Какая милая ведьмочка

Фото ayaka_s

Как из этого скетча получилось такой рисунок?

Фото tintanega

Красивая игра света 

Фото IlseHarting

Ну очень яркая иллюстрация

Фото Criisalys

На скетче всего несколько линий

Фото DreamsforHani

На скетче просто беспорядок – а в финале удивительная детализация

Фото gozz_sss

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На финальном рисунке немного изменилось положение человека

Фото juaneferreyra