Художники, участвующие в этом челлендже, показывают все свое мастерство, которое мы, зрители, можем оценить. Некоторые из этих рисунков в начале выглядят как хаос: беспорядочные линии, пятна, грязные цвета, ничего не понятно. Однако когда художник показывает финальную работу, все становится на свои места, и рисунки выглядят просто потрясающе.
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Как настоящее Фото
Фото toratoraji
На скетче совсем не понятен сюжет
Фото algenpfleger
Просто магия
Фото c_o_l_a
А на скетче только цветные пятна
Фото huangdanlan
Удивительный портрет
Фото chigusagogo
Интересно Будто сделанные из ниток: мастер боди-арта создает тату, похожие на нашивки
Какая эпическая картина
Фото exphrasis
Приобрели бы книгу с такими иллюстрациями?
Фото kuri_huang
Искусный рисунок
Фото blondkkyu
Какая милая ведьмочка
Фото ayaka_s
Как из этого скетча получилось такой рисунок?
Фото tintanega
Красивая игра света
Фото IlseHarting
Ну очень яркая иллюстрация
Фото Criisalys
На скетче всего несколько линий
Фото DreamsforHani
На скетче просто беспорядок – а в финале удивительная детализация
Фото gozz_sss
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На финальном рисунке немного изменилось положение человека
Фото juaneferreyra