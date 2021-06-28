Художники, участвующие в этом челлендже, показывают все свое мастерство, которое мы, зрители, можем оценить. Некоторые из этих рисунков в начале выглядят как хаос: беспорядочные линии, пятна, грязные цвета, ничего не понятно. Однако когда художник показывает финальную работу, все становится на свои места, и рисунки выглядят просто потрясающе.

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Как настоящее Фото

Фото toratoraji

На скетче совсем не понятен сюжет

Фото algenpfleger

Просто магия

Фото c_o_l_a

А на скетче только цветные пятна

Фото huangdanlan

Удивительный портрет

Фото chigusagogo

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Какая эпическая картина

Фото exphrasis

Приобрели бы книгу с такими иллюстрациями?

Фото kuri_huang

Искусный рисунок

Фото blondkkyu

Какая милая ведьмочка

Фото ayaka_s

Как из этого скетча получилось такой рисунок?

Фото tintanega

Красивая игра света

Фото IlseHarting

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Ну очень яркая иллюстрация

Фото Criisalys

На скетче всего несколько линий

Фото DreamsforHani

На скетче просто беспорядок – а в финале удивительная детализация

Фото gozz_sss

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На финальном рисунке немного изменилось положение человека