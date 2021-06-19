Она создает креативный макияж глаз, который существенно отличается от того, что мы привыкли видеть. Используя тени для век, кисти, вкладки, блестки и стразы, Тал очаровывает своими фантастическими рисунками.

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Преимущественно ее творчество вдохновлено ​​животными, природой и персонажами мультфильмов. Художница часто ловко включает в свои рисунки брови и ресницы.

Креативный макияж глаз

Креативным макияжем глаз Пелег начала заниматься еще в 2013 году.

Со временем ее абстрактные рисунки переросли в фигуративные картины.

Первым таким творением стала черная кошка с фиолетовой пряжей.

Когда она завершила ее, то поняла, что перед ней открылись новые возможности.

После этого художница начала совершенствовать свои навыки, акцентируя внимание на деталях своего макияжа. Благодаря кропотливой работе на ее веках появлялись удивительные миниатюрные картины.

Сначала мне нужно придумать идею, а потом я набрасываю ее на бумаге. После этого я начинаю рисовать это на глазу. Это занимает около 3 – 5 часов, в зависимости от того, насколько детализированный эскиз. Когда макияж готов, я делаю много его фотографий и наконец выбираю лучшую из них,

– рассказывает художница о творческом процессе.