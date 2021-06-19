Вона створює креативний макіяж очей, який суттєво відрізняється від того, що ми звикли бачити. Використовуючи тіні для повік, пензлі, вкладки, блиск і стрази, Тал зачаровує своїми фантастичними малюнками.

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Переважно її творчість натхненна тваринами, природою та персонажами мультфільмів. Художниця часто спритно включає у свої малюнки брови та вії.

Креативний макіяж очей

Креативним макіяжем очей Пелег почала займатись ще в 2013 році.

З часом її абстрактні малюнки переросли у фігуративні картини .

. Першим таким творінням стала чорна кішка з фіолетовою пряжею.

Коли вона завершила її, то зрозуміла, що перед нею відкрилися нові можливості.

Після цього художниця почала вдосконалювати свої навички, акцентуючи увагу на деталях свого макіяжу. Завдяки кропіткій роботі на її повіках з’являлися дивовижні мініатюрні картини.

Спочатку мені потрібно придумати про ідею, а потім я накидаю її на папері. Після цього я починаю малювати це на оці. Це займає близько 3 – 5 годин, залежно від того, наскільки детальний ескіз. Коли макіяж готовий, я роблю багато його фотографій і зрештою вибираю найкращу з них,

– розповідає художниця про творчий процес.