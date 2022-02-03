Слишком откровенно: мама поссорилась с дочерью из-за платья на выпускной

Школьница выбрала яркое красное платье на выпускной, но мама жестко ее высмеяла. Люди удивлены, ведь оно выглядит вполне прилично.

Девушка по имени Луиза продемонстрировала платье и ответила маме в своем тиктоке loumayyy. Неожиданно, но видео стало вирусным: его посмотрели несколько миллионов человек.

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Какое платье купила Луиза

Девушка приобрела платье своей мечты в популярном интернет-магазине Asos. Оно было отличным: длина миди, маленькое декольте и прекрасный разрез на бедрах. И стильно, и уместно для выпускного.

Впрочем, мама настолько отрицательно отреагировала на образ, что Луиза не смогла не поделиться этим с подписчиками в тиктоке. По мнению женщины, дочь выглядела слишком неприлично. Она даже заметила, что девушка, по-видимому, собирается в стриптиз-клуб.

Она сказала: "Это школьный выпускной, а не стриптиз-клуб". Знаю, будь я стройнее, то мама не говорила бы мне таких вещей и не называла бы стриптизершей. Но, мама, это твоя вина, что у меня настолько широкие бедра, – написала Луиза под видео.

Блогерша Луиза / Скриншот тикток loumayyy

Интересно, что буквально спустя неделю видео посмотрели почти 6 миллионов раз. Пользователи тиктока были удивлены от реакции матери. Платье ведь выглядело вполне уместно для выпускного:

Оно очень стильное. С твоей матерью все окей?

Не слушай маму. Ты классно в нем выглядишь.

Просто невероятное платье. Одень его!

У тебя прекрасная фигура!​

Платье, которое приобрела Луиза / Скриншот тикток loumayyy

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Некоторые пользователи заметили, что платье действительно отличное. Но стоило бы взять на размер больше, чтобы она не сильно налегало на тело. Луиза объяснила, что платье слишком поздно пришло, поэтому, к сожалению, не успела его поменять.

Видео можете посмотреть ниже