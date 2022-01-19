Сложные книги станут простыми: как их правильно читать

Не у каждого ли дома есть книги, которые вы начали читать, но оставили на полпути из-за сложности. Однако мы знаем, как спасти их от пыли.

Рекомендуем дать второй шанс сложным книгам, но только после прочтения нашего материала. Делимся пошаговой инструкцией, которая поможет легко усваивать непростые материалы.

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Как упростить сложные книги

Шаг 1: Перед чтением



Подсмотрите концовку / Фото Unsplash

Вы не в школе

Прежде всего важно уяснить, что вы читаете для себя и своего саморазвития. Не стоит концентрировать внимание на местах, датах и ​​именах – они не важны. Попытайтесь понять, какой урок и смысл несет книга.

Загляните в конец

Главная цель книги – донести до читателя определенное сообщение автора. Поэтому важно понятно, почему это произошло, а не что именно произошло. Чтобы упростить себе прочтение книги, вы можете сначала подсмотреть финал и перечитать основные соображения автора, а затем сосредоточиться на самом прочтении и анализировать события.

Прочтите отзывы

Чтобы понять, на чем следует концентрировать внимание, вы можете попросить совета у других читателей, а точнее, перечитать отзывы. Это поможет вам выделить важные темы и понятия.

Шаг 2: Во время чтения



Делайте заметки в книге / Фото Unsplash

Прочтите вступление

Иногда действительно его хочется пропустить и как можно скорее перейти к книге, однако не стоит этого делать. Во введении может скрываться много важной информации, которая поможет понять идеи автора.

Узнайте непонятное

Если во время прочтения вы столкнулись с неизвестным термином или какой-либо информацией, не ленитесь прибегнуть к поискам. Только в таком ключе книга будет способствовать вашему саморазвитию, ведь вы сможете узнать что-нибудь новое.

Выделяйте интересное

Предложения или абзацы, особенно поразившие вас или заставившие задуматься, следует выделять в книге. Запаситесь закладками или маркерами, или можете просто загибать край книги. Также попробуйте делать свои заметки в книге. И не бойтесь испортить ее, ведь хорошо проработанная книга принесет вам больше пользы, чем аккуратная и новая.

Шаг 3: После прочтения

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь



Возвращайтесь к книге / Фото Unsplash

Важные выводы

Важно возвращаться в книгу через несколько недель после прочтения, чтобы сделать правильные выводы. Переверните страницы снова, найдите свои заметки и прочтите их, чтобы усвоить уроки, которые дала вам эта книга.

Используйте уроки на практике

Не зря вы выделяли интересные и полезные моменты. Их нужно еще и уметь реализовать и интерпретировать в своей жизни. Возвращайтесь к ним по удовольствию и вдохновению.