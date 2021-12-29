Как снимали популярные во всем мире фильмы: редкие закулисные фото
29 декабря 2021 , 15:32Читати новину українською
Источник:Reddit
Предлагаем заглянуть на съемочные площадки всеми любимых фильмов. Интересные фото из "Властелина колец", "Матрицы", "Человека-паука" и других популярных лент – дальше на Life 24.
Гарантируем, большинство из этих фотографий вы еще никогда не видели. Если хотите хотя бы на чуть-чуть приоткрыть занавес съемочного процесса популярных фильмов – айда смотреть эту особенную подборку. Не пропустите песика из "Круэллы": он действительно очень милый!
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Фото redditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
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