Как снимали популярные во всем мире фильмы: редкие закулисные фото

Предлагаем заглянуть на съемочные площадки всеми любимых фильмов. Интересные фото из "Властелина колец", "Матрицы", "Человека-паука" и других популярных лент – дальше на Life 24.

Гарантируем, большинство из этих фотографий вы еще никогда не видели. Если хотите хотя бы на чуть-чуть приоткрыть занавес съемочного процесса популярных фильмов – айда смотреть эту особенную подборку. Не пропустите песика из "Круэллы": он действительно очень милый!

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Дэнни ДеВито превращается в Пингвина. "Бэтмен возвращается" (1992 год)

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Саруман и Гендальф готовятся к борьбе друг с другом!

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Хоакин Феникс в перерыве между съемками "Джокера" (2019 год)

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Так начинался "Форрест Гамп"

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Уиллем Дефо (Зеленый Гоблин) готовится нанести проблемы Спайдермену

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Алан Рикман во время съемок "В поисках галактики" (1999 год)

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Красивая собачка из "Круэллы"

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Питер Джексон беседует с Лив Тайлер во время съемок "Властелина колец" (2001 год)

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В одном из моментов из "Матрицы" камеру замаскировали под костюм Морфеуса

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"Шан-Чи и легенда десяти колец" (2021 год)

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

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Брендан Глисон в "Гарри Поттере и Дары Смерти: Часть 1" (2010 год)

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