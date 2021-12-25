Предлагаем новогодне-рождественскую подборку книг, что порадует сказочными приключениями малышей и заставит поверить в чудеса взрослых.

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5 книг для новогоднего настроения

"Город теней" Мия Марченко

Запутанный мистический сюжет и вера в чудеса девочки Марты, увидевшей другие смыслы в жизни после смерти мамы. Она должна найти общий язык с отцом, найти новых друзей в канун Рождества. Единственное, что осталось на память от матери и радует сердце девочки – это ангел из слоновой кости, который переносит ее в другое измерение "Город теней", где сплошная тьма, зло и страх. Сможет ли Марта справиться с вызовами судьбы и превратить это место в Королевство Золотых башен?

Серафин был маминым ангелом, старинное елочное украшение. Мама рассказывала, что нашла его в волшебном ювелирном магазине Города у Моря, вскоре после того, как родилась Марта. Перья на крыльях, вьющиеся волосы были удивительно тонко отчеканены. Наверное, из-за этого ангел выглядел словно живым,

– говорится в книге.



Книга "Город грехов" / Фото Книжное море

"Фонарщики" Александра Дорожевец

Трогательная сказочная история для маленьких читателей о коте Мартине, который любит смотреть в окно и засыпать под размеренный танец огоньков светофора. Но иногда дорогу и светофор залепляет мокрым снегом, что очень беспокоит котика. Наблюдая каждый день за этим, Мартин все же узнает, кто наводит порядок в городе во время непогоды, и будет вынужден поделиться этой тайной со своим другом для того, чтобы сделать доброе дело для этих "спасителей" города.



Для сказочной атмосферы прочтите "Фонарщиков" / Фото скриншот из ютуба

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"Третий снег" Иван Андрусяк

Тихая, медленная сказка, потому что снега всегда тихие и медленные. Никто так не раскроет для маленьких читателей извечные темы добра и зла, как сказочные герои.

Сюжет разворачивается в одной волшебной стране, не имеющей названия, но местные называют ее лесом. Лесные жители учатся в школе и делают все, чтобы сосуществовать на одной территории с другими жителями страны. В частности, школу построили в колючих кустарниках малины, которая оберегала заведение от крупных зверей. И все же это не защищало главных героев "Третьего снега" от замечательных приключений.

Эта книга, без сомнения, – одна из тех, которая научит детей воспринимать сочувствие и жестокость, радость и горе, смех и слезы на примерах поступков жителей леса.



"Третий снег" – сказочная история о зверятах / Фото ВВС

"19 рождественских историй" Екатерина Бабкина, Константин Москалец, Марьяна Савка

Дни становятся короткими, аромат мандарина внушает атмосферу новогодних праздников, ожидания и вера в чудо вдохновляет творить добро и дарить радость самым родным.

Чудес слишком много не бывает и, чтобы почувствовать настоящий привкус новогодних праздников, стоит прочесть эти "19 рождественских историй". Разные авторы с разными сюжетами о том, какими разными бывают чудеса, какой разной бывает жизнь. Иногда обстоятельства могут накрыть унынием, но стоит творить рождественские чудеса ради надежды на лучшее.

"Я думаю об истории Рождества людей на войне. Мужчины, которые больше всего хотели бы оказаться на Рождество со своими семьями, с женами и детьми. Со своими родителями. А они лежат в холодных окопах, берегут мир для нас всех, кто сегодня празднует "Звонят своим родным, желают им счастливого Рождества и надеются, что в следующем году все будет по-другому. Мирно и счастливо", – говорится в книге.



"19 рождественских историй" / Фото Yakaboo

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"Поцелуй в Нью-Йорке" Кэтрин Райдер

Романтическая история пары, которая должна забыть прежних, чтобы создать новое волшебное чувство любви именно в канун Рождества. Шарлотт застряла в аэропорту из-за отмененного рейса и хочет поскорее улететь домой, поскольку расстроена разрывом со своим парнем. Энтони разочарован поступком любимой, покинувшей его посреди толпы. Два человека встречаются, когда держат в руках книгу с названием "Забудьте своих бывших в десяти простых шагах!" Откроются ли их сердца и случится ли рождественское чудо?



"Поцелуй в Нью-Йорке" – романтическая книга на Рождество / Фото Издательство Старого Льва

"Обмен на Рождество" Мэгги Нокс

Легкая книга для отдыха и создания праздничного настроения. Близнецы увлекаются кулинарией и кондитерским искусством. За 12 дней до Рождества одна из сестер должна заменить другую на работе. Этот период показался насыщенным, с испытаниями, новыми знакомствами и даже чувствами. Удастся ли им выйти из этой ситуации с обменом и изобретут ли они праздничный рецепт? Романтическая, веселая, несколько драматичная история, расслабившая и увлекающая атмосферой праздников.



"Обмен на Рождество" создаст праздничное настроение / Фото с инстаграмма @jannei._