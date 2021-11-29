Спасатель сделал оригинальное предложение любимой: трогательное видео

Украинский спасатель удивил девушку во время прогулки. Он организовал невероятное предложение с помощью своих коллег.

Младший сержант службы гражданской защиты, работающий в 64-й Государственной пожарной части (село Вита-Почтовая), Дмитрий Литвин попросил коллег помочь ему признаться в любимой. Они организовали идеальное предложение: там была и пожарная машина, и огромный букет цветов, и внезапно загоревшийся автомобиль.

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"Сегодня я сделаю предложение своей любимой девушке. Пора уже решиться на этот ответственный шаг. В нашей профессии самое главное – надежный тыл, чтобы дома ждали. Мы спасаем тысячи жизней, проживаем одно, а вот с кем его прожить – это уже наш выбор! И я этот выбор сделал", – рассказал парень.

Каким было предложение

В этот день у Дмитрия был выходной. Они с любимой решили отдохнуть в торговом центре. Пара спокойно гуляла, как вдруг парня вызвали на службу – вблизи от них неожиданно "вспыхнул" автомобиль.

Коллеги специально положили дымовые шашки возле автомобиля / Скриншот ютуб Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

Через несколько минут Дмитрий вместе с коллегами приехал на пожарном автомобиле. Девушка хотела снять на видео, как любимый начнет тушить машину. Но нет! Парень внезапно сбросил шлем и направился к Анастасии с огромным букетом цветов.

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Трогательный момент снимали на камеру как коллеги Дмитрия, так и случайные прохожие. Это было действительно эффектно!

Видео предложения можете посмотреть ниже