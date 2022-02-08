Спасите свадьбу от хаоса: 3 совета, которые сделают ваше празднование идеальным

Молодожены во время организации свадьбы часто задают себе вопрос, как создать идеальный праздник как для гостей, так и для себя.

Фотограф из Арканзаса знает 3 универсальных совета, которые помогут избежать хаоса во время свадьбы. Если позаботиться об этих аспектах, празднование точно будет спокойнее.

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Как избежать хаоса во время свадьбы

22-летняя Шейла Геррингтон в своем тиктоке часто рассказывает о деталях и организационных процессах во время свадьбы, на которые стоит обратить внимание. В этот раз она решила поделиться тремя важными проблемами, которые могут создать хаос на вашей свадьбе и испортить особый день.



Шейла Геррингтон рассказала, как спасти свадьбу / Фото Insider

Слишком много детей

Конечно, не все дети будут создавать проблемы во время празднования, однако малыши могут быть очень непредсказуемыми и создавать такое, что трудно представить. Фотографиня часто была свидетелем ситуаций, когда те капризничают через наряды или постоянно пытаются убежать от родителей. К тому же дети часто отвлекают от события не только своих родителей, но могут мешать другим гостям.

Чтобы предотвратить это, вы можете пригласить на свое празднование аниматоров, которые будут развлекать малышей, пока будет проходить церемония или другие важные моменты, которые вы боитесь испортить.

Не будьте перфекционистами и не старайтесь все делать своими силами

Добавит стрессу вашему событию и желание все контролировать. Если вы хотите по-настоящему ощутить атмосферу этого праздника, учитесь делегировать. В организации вам могут помочь как ваши родные и друзья, так и специально наемные помощники, которые будут сопровождать вас в важный день.

Волнение, что ваша свадьба должна быть "такой идеальной, как вы себе представили", тоже не придаст уверенности и не поможет расслабиться. Следует избавиться от всех ожиданий и представлений и жить моментом. Не такие салфетки на столах, розы на арке или цветки в букете не меняют важности события, но могут повлиять на ваше настроение, если вы будете уделять чрезмерное внимание таким мелким деталям.

Сотрудничайте с профессионалами

Фотографы, ведущие, музыканты и декораторы – это те, кто создает ваш праздник. Все они имеют очень ответственную миссию, которую легко провалить, если за ее выполнение возьмутся непрофессионалы. Поэтому возлагать столь важные задачи стоит только на тех, в ком вы точно уверены, чьи результаты вы видели раньше и убеждены, что эти люди точно знатоки своего дела.

Важно предварительно обсудить все детали и обязательно встретиться с организаторами. Это поможет понять, как легко вам будет общаться с этими людьми.