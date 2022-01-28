Как спасти свою свадьбу: 7 неудобных тем, которые следует обсудить с гостями

Джен Гланц работает профессиональной подружкой невесты. Она посетила в этой роли уже более 125 свадеб и точно знает все неудобные ситуации, которые случаются между молодоженами и гостями.

Девушка рассказала, как жених и невеста могут спасти свой праздник и заранее поговорить с гостями на деликатные темы, чтобы они не обиделись. Делимся советами в нашем материале.

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Как правильно говорить с гостями на неудобные темы

Как деликатно отказать незваным гостям

После того как друзья и родные получают свои приглашения на свадьбу, они часто начинают беспокоить молодоженав с вопросами, можно ли привести с собой еще кого-нибудь. Чтобы не пробуждать назойливость и не обидеть своим строгим "нет", объясните, что вы не можете принять больше гостей.

Как попросить не употреблять алкоголь



Разговор с друзьями, которые любят выпить / Фото Unsplash

Наверное, у каждого есть друзья или знакомые, которые любят выпить и превращаются в эмоциональных шутников, за которых часто становится стыдно. Чтобы избежать неудобных ситуаций перед другими гостями, лучше заранее связаться с такими друзьями и попросить их отложить свои алкогольные планы на вечеринку после свадьбы. Подчеркните, что вы любите чувство юмора своего знакомого, но лучше, чтобы для других гостей он остался серьезным.

Что делать с теми, кто не "дружит" друг с другом

Когда некоторые члены семьи узнают, что на праздновании будут их "конкуренты", просят отменить приглашение для них. Но вы не посредник между враждующими гостями и не обязаны угождать всем. Просто объясните, что люди, с которыми они не ладят, будут сидеть за другим столом.

Не стесняйтесь напомнить о дресс-коде



Напомните о дресс-коде / Фото Unsplash

Если некоторые ваши знакомые не поклонники классического стиля и частенько появляются на важных событиях в неподходящей одежде, лучше позвоните им дополнительно и напомните, что ваше официальное событие нуждается в праздничном наряде.

Непунктуальным лучше напомнить время

У всех наверняка есть знакомые, которые "не умеют пользоваться часами" и постоянно опаздывают. Если вы не хотите, чтобы церемонию прервал несвоевременный приезд гостей, поговорите с ними еще до важного события. Особенно непунктуальных можете даже пригласить на час раньше.

"Неожиданные" тосты



Как предотвратить неожиданные выступления / Фото Unsplash

Незапланированные выступления гостей с микрофоном у многих молодоженов вызывают страх. Чтобы избежать таких ситуаций, выберите несколько людей, которым вы доверяете, а другим желающим предложите выступить на следующий день во время продолжения празднования. Подчеркните, что вы хотите как можно больше времени провести за танцами и весельям, а время для хороших разговоров и пожеланий будет в других день.

Гости, которых вы не знаете

Что же делать с гостями, которых хотят видеть родители? Супружеская пара имеет полное право не приглашать людей, которых не хотят видеть на своем праздновании. А родителям объясните, что в заведении нельзя разместить дополнительных гостей.