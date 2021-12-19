Стала мамой в 11: сейчас женщине 35 и она счастлива

Женщина рассказала свою невероятную историю материнства. Она забеременела, когда ей было 11, и решила рожать ребенка, хотя все были против.

Фелисия Дэйви была шокирована, когда узнала о своей беременности и обрекла свою семью на большой стыд. Тогда девушку не раз склоняли к аборту, однако она отстояла возможность стать мамой и родила.

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Девушка стала мамой в 11 и не жалеет

Фелисия Дэви стала мамой за двенадцать дней до своего 12-летия. Она родила девочку Саманту, которой сейчас 23 года. Она смогла совместить воспитание дочери и учебу в школе. Когда девушка забеременела, то не совсем понимала, что произошло. Родители склоняли ее к аборту, но она любила жизнь и не хотела убивать своего ребенка.

Я думаю, что мои родители стеснялись и волновались: "Что люди подумают о нас?" Но для меня это было больше. Я была такой молодой, но в некотором смысле гораздо взрослее, чем должна быть. Я знала, что воспитывать ребенка будет тяжело, но я чувствовала необходимость защитить его,

– рассказывает Фелисия.



Девушка стала мамой в 11 лет / Фото The Sun

Родители сразу поняли, что рожать ребенка – это не лучшее решение, но никак не смогли повлиять. Они волновались за будущее дочери, которая только перешла в 6 класс средней школы.

Оглядываясь назад, могу сказать, что я искала внимания, принятия и того, что я считала любовью. Я выросла не в самом лучшем доме. Моя мама была в моей жизни и вне моей жизни, а папа много работал, поэтому меня воспитывала в первую очередь моя прабабушка по отцовской линии, которой было 80 лет,

– объясняет девушка.

Когда семья 14-летнего отца Саманты узнала, что девушка беременна, они забрали сына из школы и переехали. Тогда Фелисии было очень сложно и пришлось столкнуться с осуждением соседей и чужих людей. Она жила в небольшом городке, где сплетни зарождаются и распространяются очень быстро.

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Женщина со своей дочерью сейчас / Фото The Sun

После рождения ребенка семью регулярно посещали социальные работники из-за возраста Фелисии и из-за того, что ее мама была на испытательном сроке, поскольку раньше была заключена за проблемы, связанные с зависимостью. Тогда же маме Фелисии провели тест на наркотики, который она провалила, а это означало, что Саманта, Фелисия и сестра Фелисии были взяты под опеку. Впоследствии у девочки появились приемные родители, которые дали ей возможность окончить школу.

Когда незнакомцы видели меня с Самантой, они не понимали. Люди просто думали, что мы сестры, до сих пор, когда мы выходим на публику, люди говорят: "Вы не можете быть мамой и дочерью",

– вспоминает Фелисия.

После школы Фелисия обратилась за помощью к благотворительной организации Child Haven, которые призывают молодых людей работать и экономить, чтобы они смогли устроить свою жизнь. Девушка работала уборщицей и изучала медсестринство в Университете Алабамы, но так и не закончила учебу, ведь в 20 лет у нее родился второй ребенок, сын Уильям, которому сейчас 15 лет. Она была замужем за его отцом всего 5 месяцев, после чего брак распался.

Долгожданная настоящая семья



Женщина создала настоящую семью / Фото The Sun

Впоследствии в 2008 году Фелисия встретила своего любимого, с которым смогла создать настоящую семью. Они познакомились еще во время прохождения благотворительной программы. В 2013 году пара поженилась. У Фелисии и Майкла родились 13-летний Кенлан, 10-летняя дочь Харли и 5-летний сын Брентли.

Женщина не планировала становиться мамой в пятый раз, поэтому позаботилась о надежном методе контрацепции и поставила внутриматочную спираль. Однако что-то пошло не так, и она забеременела. Сначала она была расстроена, ведь у семьи были проблемы с финансами, и женщина была не готова к этому, однако она все же решила рожать и сейчас не жалеет об этом.

Мой последний ребенок был самым неожиданным, но это самая обаятельная душа, которую я когда-либо встречала в своей жизни,

– делится женщина.



Счастливая мама 5 детей / Фото The Sun

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Фелисия объясняет, что не жалеет о случившемся. Она счастлива мама 5 детей, а у 32 стала бабушкой. Женщина объясняет, что очень важно говорить с детьми о сексе.

Я думаю, что для родителей очень важно быть открытыми со своими детьми, поэтому я рассказываю свою историю. Я беру на себя ответственность за произошедшее, я знала, что делаю, но не понимала последствий секса. И я была недостаточно эмоционально зрелой, чтобы справиться с последствиями,

– отмечает Фелисия.