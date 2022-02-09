Стильный хвост, как у Джей Ло: парикмахер раскрыл секрет звездной прически

Звездный парикмахер из тиктока рассказал об особенностях прически Дженнифер Лопес. Он показал в видео, как сделать идеальный объемный хвост.

Устали от однообразных обыденных причесок и хотите добавить объем вашей укладке? Делимся с вами прекрасной идеей, как легко и быстро изменить образ.

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Секрет стильной прически Дженнифер Лопес

Звезды часто задают тренды в одежде и даже прическах. После красных дорожек и церемоний повторять образы знаменитостей берутся и обычные девушки, которые всегда хотят быть в тренде и соответствовать новым веяниям.

Благодаря Дженнифер Лопес в 2022 году в списке самых модных укладок появился и ее конский хвост, секрет которого до сих пор был неизвестен. Такая укладка делает черты более подчеркнутыми, а лицо выглядит молодым и блестящим. К тому же ее можно миксовать как с обыденными образами, так и для официальных выходов.



Прическа, как у Джей Ло / Скриншот с видео

Если вы до сих пор думаете, что звездные прически требуют много времени и руки профессионала, спешим вас убедить в противоположном вместе со стилистом Крисом Эпплтоном, который часто работает над образами знаменитостей и готовит их к публичным выходам. В своем тиктоке он рассказывает о секретных трюках и на этот раз поделился "рецептом" идеального хвоста, как у Джей Ло.