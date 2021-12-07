Странное свидание: закрыл у себя дома и заблокировал номер

Девушка познакомилась в интернете с мужем и решила пойти с ним на свидание. Это был очень "интересный" опыт.

Она рассказала о самой странной встрече в видео, опубликованном в тиктоке. Она даже не подозревала, что станет любовницей и заложницей.

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Девушка попала на странное свидание

20-летняя пользовательница тиктока рассказала о свидании с мужчиной, который показался ей милым. Она часто знакомится с парнями онлайн, а затем ходит на встречи.

Он выглядел вполне нормальным, но однажды мы пошли на ужин, и он вел себя так странно, и, наконец, сказал мне, что мы должны уйти,

– рассказала девушка.

После обеда девушка попросила отвезти ее домой, но мужчина предложил переночевать у него. Когда они попали в квартиру, мужчина стал вести себя очень странно. Он не разговаривал с ней и не ложился спать, а просто ходил по квартире. Когда она проснулась ночью, то поняла, что мужчина просто бросил ее в собственной квартире.



Покинул девушку в квартире / Фото Unsplash

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Тогда она решила написать "беглецу", но тот заблокировал ее номер.

Он оставил мне записку на своем кухонном стиле, в которой написал, что женат, и уехал домой, потому что его жена рожала,

– рассказала она.

Девушка говорит, что нужно быть внимательными и следить, с кем вы ходите на свидание. Ведь это была четвертая встреча пары и она даже не подозревала, что он женат.

У него не было фотографий в доме, у него не было обручального кольца, и не было никаких признаков того, что он обручен,

– делится девушка.