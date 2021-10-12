Стрижка не удалась: 10+ парикмахерских неудач, которые вас насмешат
Источник:Reddit
Даже профессионалы иногда могут ошибаться. От этого, к сожалению, никто не застрахован. Обидно, когда такие неудачи случаются во время похода в парикмахерскую. Ведь переделать неудачную стрижку не всегда бывает легко.
Перед вами подборка забавных случаев, когда стрижка пошла совсем не по плану. Кто-то решил самостоятельно подравнять свои волосы и немного переборщил, а кому-то просто не повезло в парикмахерской. Теперь герои нашей подборки должны набраться терпения, ведь волосы достаточно долго отрастают.
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Парень попытался сам себя подстричь на карантине
Фото reddit GamatetheEngineer
"Немножко" криво
Фото reddit ronniegonzalez123
"Моя неудачная стрижка"
Фото reddit GlitterGoth8904
"Что тут сказать ... Не самая плохая стрижка"
Фото reddit RViking
"Хотела подровнять волосы..."
Фото reddit jesswood87
1 фото – до стрижки. 2 фото – как должно быть. 3 фото – что получилось
Фото reddit elite4caleb
Упс...
Фото reddit JustARandomF*ck
"Я пыталась себя подстричь"
Фото reddit Volosa_GolddragonДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Ой...
Фото reddit DaMailmann
Даже кепка не скроет этот ляп
Фото reddit breezy-steezy
Что-то не очень...
Фото reddit M_chavmer