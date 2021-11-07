Студентка подкинула соседям наглую записку: они громко развлекались ночью

Британская студентка устала от громких криков ночью, раздававшихся из комнаты на верхнем этаже в общежитии. Девушка шутливо проучила нарушителей тишины, но не всем это понравилось.

Свою затею девушка записала на видео, которое опубликовала на странице в тиктоке simkandola. Ролик неожиданно стал вирусным: всего за неделю он набрал более 1,4 миллиона просмотров. Люди по-разному отреагировали на такой поступок.

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Симран Кандола учится на первом курсе одного из университетов в Великобритании. Девушка недавно поселилась в общежитие и еще не привыкла ко всем своим соседям. Особенно ей не понравилась пара, которая так безудержно занималась любовью, что студентка не могла нормально уснуть.

Через некоторое время девушка напечатала записку, которую аккуратно подсунула под дверь нарушителей тишины. Она хотела "намекнуть", чтобы пара вела себя тише, поэтому придумала достаточно грубый текст.

Какова была реакция соседей – Симран не рассказала. Но очевидно, что они немного покраснели.

Записка от студентки / Скриншот тикток simkandola

Текст был очень грубым: "Мы слышим, как кто-то в вашей квартире занимается любовью (в записке употреблено грубое выражение, – Life 24) ночью". Как только Симран с подружкой передали записку, они сразу засмеялись и побежали на другой этаж.

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Не всем комментаторам понравилась проделка девушек. Одни считают, что они поступили оригинально, другие – что не стоило трогать соседей. А некоторые вообще предложили уехать из этого общежития: