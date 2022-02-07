Свадьбы много не бывает: молодожены праздновали аж трижды

Некоторые из молодоженов не могут решиться на одну свадьбу. А эти смельчаки смогли организовать целых три празднования и разделить радостную новость со всеми родными и друзьями.

Молодые люди встречались два года, когда мужчина решил сделать предложение на безлюдном пляже в Патагонии, Аргентина. Они сначала не планировали делать свадьбу, но потом решились и организовали сразу три.

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Пара праздновала свадьбу трижды

Когда молодые люди осчастливили родных приятной новостью о помолвке, получили в ответ немало вопросов о свадьбе, где и когда она будет. Тогда они стали думать, как можно устроить празднование, учитывая, что между семьями молодоженов расстояние в тысячи километров. Женщина родом из Аргентины, а мужчина жил в штате Мэн.

Первая свадьба в Нью-Йорке

Пара решила поспешить со свадьбой, ведь мать парня боролась с тяжелой больной, поэтому молодожены хотели поскорее собрать самых родных за общим столом. Для события они выбрали особое место, где познакомились и влюбились, поэтому отправились в Бруклин.



Первая свадьба в Бруклине / Фото Insider

Свадебный наряд невеста тоже выбирала с большой спешкой. Она заказала платье в Интернете даже без примерки, а букет жених приобрел в местном цветочном магазине. Пара обручилась в Черную пятницу и пригласила местных друзей и родных разделить с ними этот праздник в заведении, где молодожены часто проводили вечера.

Церемония была невероятно трогательной, и мы транслировали ее в прямом эфире на Facebook для всех, кто не смог присутствовать. Ужин был интимным и веселым, и мы закончили ночь, фотографируясь за барной стойкой с нашими друзьями-барменами,

– рассказывает женщина.

Вторая свадьба была в Уругвае

Хотя невеста родом из Аргентины, она безумно любила Уругвай. Поскольку первая свадьба была в прохладное время, для второго празднования молодожены выбрали более теплый климат и провели невероятную пляжную церемонию.

Учитывая, что не у всех членов моей семьи были американские визы и что моей бабушке на тот момент было 97 лет, я хотела убедиться, что мы устроим праздник, участниками которого они также смогут быть. Будучи единственным ребенком, я знала, что для моих родителей очень важно, чтобы нас благословил католический священник, поэтому мы решили провести венчание там,

– делится женщина.



Помпезное празднование в Уругвае / Фото Insider

Вторую свадьбу молодожены до сих пор считают наиболее изысканной. Они уделили большое внимание организации этого события, заказали диджея, операторов и позаботились об общей атмосфере действа. Наряд для второй свадьбы невеста также выбирала куда более тщательно. Она обошла чуть ли не все бутики в Нью-Йорке, пока нашла то самое платье.

Третья свадьба для свекрови

Последнее празднование молодожены организовали для семьи жениха, жившей на уединенной ферме в штате Мэн. Там мужчина вырос и проводил большинство своего времени в детстве и юности. Его мать всегда мечтала о свадьбе в поле, поэтому молодожены решили устроить праздник и реализовать ее желание.

Друзья помогали нам украшать столы, рисовали таблички, чтобы люди нашли вечеринку. Нашими друзьями были и диджеи. Мы все танцевали до утра,

– рассказывает невеста.



Третья свадьба в поле / Фото Insider

Для третьей свадьбы женщина выбрала более удобный наряд, поэтому приобрела белую юбку длины миди и топ.