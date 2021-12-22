Свадебное платье за 3 доллара: девушка поразила сеть своим образом

Обычно невесты тратят немало времени и средств на создание свадебного образа. Однако одна девушка из сети решила взломать эту систему.

Рэйчел Конни поделилась в интернете видео и фотографиями со свадьбы и поразила пользователей информацией, что приобрела свадебное платье всего за 3 доллара. Она выглядела невероятно.

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Свадебное платье за ​​3 доллара

Невеста из Флориды в своем тиктоке опубликовала серию фото со свадьбы. На них девушка смотрится просто невероятно. Особенно красивым было свадебное платье, которое стоило всего 3 доллара. Рэйчел случайно нашла этот наряд в одном из магазинов всего за 2 недели до свадьбы.



Приобрела платье за ​​2 недели до свадьбы / Скриншот с видео

Свадебное платье имеет длину миди и сшито из шелковой ткани. Оно было украшено нисходящими рукавами, которые позади создавали невероятную драпировку. Такой романтический образ получился очень бюджетным, чем невеста была довольна.



Свадебное платье за ​​3 доллара / Скриншот с видео

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На сбереженные деньги Рэйчел смогла приобрести еще одно платье для праздничной вечеринки. Второй образ был более расслабленным: миниплатье украшено оригинальной бахромой и имеет акцент на линии плеча благодаря объемным рукавам. Главное преимущество второго платья в том, что его стоимость тоже очень низкая, невеста заплатила всего 5 долларов.



Невероятный наряд / Скриншот с видео

Пользователи оценили наряды и были поражены их ценой: