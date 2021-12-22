Свадебное платье за 3 доллара: девушка поразила сеть своим образом
Источник:Yahoo lifestyle
Обычно невесты тратят немало времени и средств на создание свадебного образа. Однако одна девушка из сети решила взломать эту систему.
Рэйчел Конни поделилась в интернете видео и фотографиями со свадьбы и поразила пользователей информацией, что приобрела свадебное платье всего за 3 доллара. Она выглядела невероятно.
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Свадебное платье за 3 доллара
Невеста из Флориды в своем тиктоке опубликовала серию фото со свадьбы. На них девушка смотрится просто невероятно. Особенно красивым было свадебное платье, которое стоило всего 3 доллара. Рэйчел случайно нашла этот наряд в одном из магазинов всего за 2 недели до свадьбы.
Приобрела платье за 2 недели до свадьбы / Скриншот с видео
Свадебное платье имеет длину миди и сшито из шелковой ткани. Оно было украшено нисходящими рукавами, которые позади создавали невероятную драпировку. Такой романтический образ получился очень бюджетным, чем невеста была довольна.
Свадебное платье за 3 доллара / Скриншот с видео
На сбереженные деньги Рэйчел смогла приобрести еще одно платье для праздничной вечеринки. Второй образ был более расслабленным: миниплатье украшено оригинальной бахромой и имеет акцент на линии плеча благодаря объемным рукавам. Главное преимущество второго платья в том, что его стоимость тоже очень низкая, невеста заплатила всего 5 долларов.
Невероятный наряд / Скриншот с видео
Пользователи оценили наряды и были поражены их ценой:
- "Она напоминает мне невероятную Меган Маркл".
- "Я купила свадебное платье Джастина Александера с биркой всего за 60 долларов и очень рада".
- "Действительно потрясающе. Она как из журнала".