Тайны и загадки: 5 книг, которые круто "прокачают" ваш интеллект

В этих книгах, которые изменят ваш взгляд на самые яркие фигуры истории, содержится много новых, неизвестных ранее фактов, которые дают ответ на главный вопрос: как дерзкие и авантюрные одиночки стали лидерами своего времени. Сумев шокировать мир, прежде всего, своим оригинальным и неповторимым отношением к нему.

Лорен Аллен-Карон, Патрик де Синети. Тайна по имени Лагерфельд

Издательство: Фабула, 2021

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

"Его непревзойденная проницательность, талант переходить от эпохи к эпохе делают его уникальным творцом, – начинает свой рассказ автор этой необычной книги, – всегда присутствующим рядом с манекенщицами, потому что он сам рисовал каждую из моделей, которые демонстрировались во время дефиле среди декораций, которые напоминают ящик для драгоценностей.

По малейшим фактам жизни Карла Лагерфельда, за его жестами следил не только мир моды. Его аура значительно выходила за пределы подиумов. Он стал иконой, почти мифом. Он один является целой вехой в истории моды".

Лорен Аллен-Карон, Патрик де Синети. Тайна по имени Лагерфельд / Фото Фабула

Итак, перед нами феномен Карла Лагерфельда – одной из самых загадочных фигур в истории мировой моды. Его знают все, и в то же время о нем почти ничего не знают. Как это удалось королю подиума, который в течение нескольких десятилетий находился в центре всеобщего внимания? И зачем отец моды превратил себя в легенду?

Эти и многие другие вопросы французский журналист Лоран Аллен-Карон поставил друзьям и близким кутюрье, а их ответы бережно собрал в правдивый и убедительный портрет гения, который сначала тщательно выстроил жизнь своей мечты, а затем со вкусом его прожил. Автор деликатно приоткрыл занавес в тайну Лагерфельда, сделав великолепный подарок всем поклонникам таланта Кайзера Карла.

Эрик-Эмманюэль Шмитт. Мадам Пилинская и тайна Шопена

Издательство Анетты Антоненко, 2020

В книжную серию "Writers on Writing", в которой публикуется эта автобиографическая книга современного французско-бельгийского классика, изданная при поддержке Украинского культурного фонда, войдут до сих пор не переведенные на украинский язык публицистические произведения и эссеистика всемирно известных авторов и украинских писателей.

По сюжету этой истории главный герой ищет разгадку гения Шопена. И благодаря многолетней школе игры на фортепиано и появлению в его жизни эксцентричной женщины находит формулу успеха. Впрочем, какого? И только ли музыке учат героя – молодого философа, медленно погружающегося в мир литературы?

Эрик-Эмманюэль Шмитт. Мадам Пилинская и тайна Шопена / Фото Издательство Анетты Антоненко, 2020

"Мадам Пилинская, – настаивал я, – все же объясните. – Ходите в парк и делайте на воде круги: так вы поймете резонанс. Смотрите на ровную гладкую поверхность, бросьте в нее одно хлопья – вода дрогнет. Исследуйте это касание, его последствия, время образования кругов, их расплывание и исчезновение. Не торопитесь. Наблюдайте. В следующую субботу вам понадобится это для басов – взлетающих и умолкающих – и для превращения мелодии в волну гармонии. Учитесь быть текучим".

Оксана Балазанова. Загадки истории. Знаменитые мистификации

Издательство: Фолио, 2020

В этой книге говорится, что мистификации всегда привлекали и будут привлекать к себе интерес ученых, историков и простых обывателей. Иногда тайное становится явным, и тогда загадка или то, что казалось большим открытием, становится просто обманом, так, как это было, например, с "пилтдаунским человеком", считавшимся какое-то время промежуточным звеном в эволюционной цепочке, или же с многочисленными и нередко очень талантливыми литературными мистификациями.

Оксана Балазанова. Загадки истории. Знаменитые мистификации / Фото Фолио

Но чаще всего все попытки дать однозначный ответ так и остаются безуспешными. Существовала ли, например, библиотека Ивана Грозного из тысяч бесценных фолиантов? Кто на самом деле был автором бессмертных пьес Уильяма Шекспира – человек по имени Уильям Шекспир или кто-то другой? Об этих и других известных мистификации, о версиях, предположениях и реальных фактах читатель узнает из этой книги.

Роман Рудой. Афоризмы. Словомедитация

Издательство: Книги – ХХІ, 2021

Нелишним в контексте тайн и загадок будет эта книга, которая включает в себя квинтэссенцию мысли. Как такое может быть, спросите? На самом деле сборник мудрых изречений от лауреата всеукраинского конкурса афоризмов – это пестрая и яркая коллекция настоящего жемчуга, то есть точных мыслей на разные темы и из разных областей.

Все они сложены жизнью и записаны пером мудрости, о чем свидетельствуют даже самые названия разделов: "Слово о религии", "Мелодия любви", "Дела семейные", "Художественной строкой", "По-человечески о человеческом", "Жизненные узоры", "Человек и время", "Философия жизни".

Афоризмы в этом сборнике разные по своему содержанию – серьезные и не очень, "прикольные" и глубокие, но все они помогут по-философски взглянуть на обыденные вещи и наше бытие. Также эта книга позволит заглянуть в себя, отдохнуть в словомедитации, еще и развлечься.

Роман Рудой. Афоризмы. Словомедитация. / Фото Книги – ХХІ

"Муж ангел – женщину бесит", "В брак, как в монастырь – вступаешь с желанием, а получаешь долг", "Если ваши слова к женщине не доходят, идите сами...", "Невеста – не борщ, не отведаешь", "Скорее совпадают взгляды молодоженов, когда они закрывают глаза", "Женщина живет, когда верит, что мужчина без нее жить не может", "Сколько стреляных волков брачная дорога завела в лисью нору", "Если вам наставили рога, для чего уже поднимать хвост", "Ищут половину, а потом не находят места себе", "Дети были бы лучшими, если бы родители были другие".

Джо Наварро. Словарь речи тела

Издательство: Виват, 2021

Книга бывшего спецагента ФБР, который в течение 25 лет работал в контрразведке, специализируясь на поведенческой оценке – по сути, подробное руководство по невербальным сигналам, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни. Она состоит из разделов, посвященных разным частям тела, и содержит статьи о более четырехстах важнейших моделях поведения, которые автор собрал за долгие годы наблюдений.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в

Благодаря этому можно научиться распознавать истинные чувства вашего визави за едва заметными изменениями в зрачках; узнать, как губы могут выражать опасения или нежелание делиться информацией; ознакомиться с множеством вариантов жестикулирования и значением каждого из них, а также найти много интересных советов, которые помогут вам "читать" окружающих.

Джо Наварро. Словарь речи тела / Фото Виват, 2021

Так, например, вы снова и снова будете обращаться к "Словарю речи тела", чтобы понять, что на самом деле подразумевает босс, понять, заинтересован ли в вас потенциальный романтический партнер, и научиться проявлять себя в самом выгодном свете.