Теперь сидит идеально: свадебное платье вдохновило женщину похудеть на 50 килограммов

Свадьба – очень важное событие, и в этот день все молодожены хотят выглядеть идеально. Но иногда для этого нужно хорошенько поработать.

Так было и с американкой Мередит Хатсон из штата Техас. Летом 2019 года ее любимый Стивен предложил ей выйти за него, и Мередит согласилась. Однако после этого у нее появилась проблема – женщина, которая в тот момент весила 116 килограммов, не нашла для себя свадебного платья.

Это интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

Именно это побудило Мередит заняться своим здоровьем. Она решила похудеть, чтобы найти идеальное платье и влезть в него.

Мередит обручилась с весом 116 килограммов / Фото Мередит Хатсон

Свой путь к стройности она начала в августе 2019 года, когда до свадьбы оставалось чуть больше года. Если раньше Мередит завтракала пончиками, а обедала и ужинала фастфудом, то теперь она перешла на кардинально другой рацион. Женщина узнала, что такое дефицит калорий и правильное соотношение белков, жиров и углеводов, а также начала ходить в тренажерный зал и заниматься спортом.

Эти действия принесли свой результат. В день своей свадьбы в ноябре 2020 года Мередит весила 93 килограмма и позировала в красивом платье.

Это было поистине невероятно, в день свадьбы я чувствовала себя красивой. Хотя я не достигла веса своей мечты, я так гордилась тем, что уже сделала,

– поделилась Мередит.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Женщина сбросила 23 килограмма, однако не захотела остановиться. Она продолжила худеть, и за следующий год сбросила еще 27 килограммов. Сейчас она весит 65 килограммов, а ее одежда уменьшилась на 8 размеров – она перешла с 3XL на S.

Мередит в своем свадебном платье в ноябре 2020 года и сейчас / Фото Мередит Хатсон

Мередит до и после похудения / Фото Мередит Хатсон

Мередит так полюбила здоровый образ жизни, что стала фитнес-тренером и теперь помогает другим людям. Но она продолжает работать над собой. По словам женщины, она планирует еще немного питаться с дефицитом калорий, чтобы сосредоточиться на своих проблемных зонах. А после этого она хочет нарастить больше мышечной массы.

Так Мередит со Стивеном выглядят сейчас / Фото Мередит Хатсон

Как привести себя в форму: смотрите видео