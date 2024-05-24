Полное табу: о чем не стоит говорить на первом свидании, чтобы оно не стало последним

Первое свидание всегда полно волнения и сказать что-то лишнее, не подумав или разнервничавшись, довольно легко.

Чтобы избежать неловких ситуации в разговоре во время первого знакомства, Life 24 собрал темы-табу, которые не следует затрагивать, если хотите, чтобы это свидание не стало последним.

К теме Неудобного молчания не будет: интересные темы для разговоров на первом свидании

Бывшие отношения

Конечно, хочется узнать, какими были и почему завершились предыдущие отношения вашего партнера, однако лучше воздержаться от детального обсуждения этой темы.

Если вспоминать своих бывших слишком часто, это создаст впечатление, что вы еще не отошли от тех отношений. Подобные разговоры во многом ухудшают ситуацию, выглядят неуместно и не дают сконцентрироваться на ваших новых отношениях.

Чувствительные темы

Политика, религия, интимные отношения – все это очень интересные, но неуместные темы для первого свидания. Вопросы из этих сфер часто являются слишком личными и чувствительными, поэтому здесь легко может возникнуть спор или недоразумение.

Лучше очень осторожно касаться этих тем и желательно не делать этого на первом свидании, когда вы еще плохо знаете мировоззрение человека в целом и можете ненароком его обидеть. Особенно важно избегать темы интимных отношений, ведь после такого неуместного обсуждения вряд ли будет шанс на второе свидание.

Деньги

Еще одна довольно личная тема, с которой не стоит начинать знакомство. Это может создать ощущение, что деньги – единственное, чем вас может заинтересовать потенциальный партнер.

Исключительная ситуация, когда обсуждение финансов коснуться будет не лишним, – это оплата счета в заведении, который вы можете разделить.

Первое свидание нужно для знакомства / Фото Freepik

Сплошной негатив

Первое свидание – это не сеанс у психолога, поэтому не стоит изливать собеседнику душу и жаловаться на несчастливое детство, плохие отношения с друзьями или близкими, не слишком хорошие условия труда или громких соседей.

Слишком большое количество негатива в диалоге не будет побуждать продолжать с вами знакомство на следующем свидании и, вероятно, покажет вас как человека, который любит жаловаться и не слишком умеет преодолевать трудности.

Только собственная персона

Разговор на первом свидании должен предусматривать диалог и взаимный интерес, а не рассказ одного человека о собственной жизни, своих достоинствах и достижениях.

Не стоит занимать все время и пространство собой. Знакомство с другим человеком – вот что такое первое свидание, поэтому задавайте вопросы и интересуйтесь личностью партнера также.

Планы на будущее

Планы на будущее и мечты – хорошая тема для диалога, если речь не идет сразу о вашем совместном будущем. Не отпугивайте человека разговорами о браке и детях, которых вы бы хотели иметь с ним.

Цель первого свидания – узнать, интересен ли вам вообще человек, есть ли у вас к нему симпатия и желание продолжить знакомство, а не планирование приобретения совместного жилья и домашних любимцев.

Если ваши отношения продолжатся, для всех этих тем и планов еще будет подходящее время и место.