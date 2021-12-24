Тотальный контроль: девушка заставляет парня быть на связи весь день

Ревнивые партнеры часто заставляют идти на безумные поступки, чтобы доказать свою верность.

Одна девушка пошла на роковые действия и вынуждает своего парня быть на связи весь день. Она утверждает, что доверяет ему, а вот другим женщинам – нет.

Интересный Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Ревнивая женщина заставляет парня доказывать верность

Нела рассказала в своем тиктоке, что она не доверяет другим женщинам, поэтому заставляет своего парня в течение всего рабочего дня быть на связи. Она постоянно с ним общается с видео через Facetime. Парень каждый день работает на заводе 12 часов и вынужден параллельно говорить с девушкой.

Мой парень должен встречаться со мной в Facetime в течение всего 12-часовой смены. Не потому, что я ему не доверяю, а потому, что не доверяю женщинам,

– сказала девушка.



Ревнивая девушка постоянно контролирует парня / Скриншот с видео

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Пользователи были поражены таким поведением Нели и оставили негативные комментарии под видео: