Тотальный контроль: девушка заставляет парня быть на связи весь день

24 декабря 2021 , 13:32
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Источник:

The Sun

Ревнивые партнеры часто заставляют идти на безумные поступки, чтобы доказать свою верность.

Одна девушка пошла на роковые действия и вынуждает своего парня быть на связи весь день. Она утверждает, что доверяет ему, а вот другим женщинам – нет.

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Ревнивая женщина заставляет парня доказывать верность

Нела рассказала в своем тиктоке, что она не доверяет другим женщинам, поэтому заставляет своего парня в течение всего рабочего дня быть на связи. Она постоянно с ним общается с видео через Facetime. Парень каждый день работает на заводе 12 часов и вынужден параллельно говорить с девушкой.

Мой парень должен встречаться со мной в Facetime в течение всего 12-часовой смены. Не потому, что я ему не доверяю, а потому, что не доверяю женщинам,
– сказала девушка.


Ревнивая девушка постоянно контролирует парня / Скриншот с видео 

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Пользователи были поражены таким поведением Нели и оставили негативные комментарии под видео:

  • "Девушка, он работает, дайте ему пространство, а то он устанет от этого".
  • "Если вы не можете доверять своему мужчине, это значит, что у вас есть проблема".
@flackoandnela Могу бросить работу и пойти работать с ним! # 4u ♬ Insane - Саммер Уокер

 

Автор: Ірина Бенцак