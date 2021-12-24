Тотальный контроль: девушка заставляет парня быть на связи весь день
Источник:The Sun
Ревнивые партнеры часто заставляют идти на безумные поступки, чтобы доказать свою верность.
Одна девушка пошла на роковые действия и вынуждает своего парня быть на связи весь день. Она утверждает, что доверяет ему, а вот другим женщинам – нет.
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Ревнивая женщина заставляет парня доказывать верность
Нела рассказала в своем тиктоке, что она не доверяет другим женщинам, поэтому заставляет своего парня в течение всего рабочего дня быть на связи. Она постоянно с ним общается с видео через Facetime. Парень каждый день работает на заводе 12 часов и вынужден параллельно говорить с девушкой.
Мой парень должен встречаться со мной в Facetime в течение всего 12-часовой смены. Не потому, что я ему не доверяю, а потому, что не доверяю женщинам,
– сказала девушка.
Ревнивая девушка постоянно контролирует парня / Скриншот с видео
Пользователи были поражены таким поведением Нели и оставили негативные комментарии под видео:
- "Девушка, он работает, дайте ему пространство, а то он устанет от этого".
- "Если вы не можете доверять своему мужчине, это значит, что у вас есть проблема".