По словам дизайнеров, новым нейтральным и универсальным оттенком будет коричневый. Как этот цвет будет выглядеть в доме, рассказываем далее.

Также интересно "Красная теория": как неожиданный тренд может сделать ваш дом более привлекательным

Как коричневый будет выглядеть в гостиной и кухне

Чтобы в 2024 году в доме было свежее и уютнее, можно заменить белый на коричневый. Существует много теплых золотисто-коричневых, бежевых и темно-коричневых оттенков, насыщенных темно-коричневых и других цветов, которые можно добавить.

Во время ремонта в гостиной можно покрасить стены в насыщенно-шоколадные цвета. Они идеально сочетаются с разноцветными декоративными элементами.

Дизайнер Никола Хардинг советует пользоваться глубокими оттенками коричневого, который прекрасно сочетается с синим, создавая электрический эффект.

Однако коричневый не ограничивается только краской. Так, для кухни стоит выбирать дерево. Темные оттенки мебели для кухонных шкафов приобретают популярность среди поклонников классического стиля, а их естественная красота усиливается со временем.

Как коричневый смотрится в пространстве: смотрите фото

Коричневый цвет в спальне

Эксперты советуют выбрать спокойный темно-коричневый цвет, который напоминает бархатный оттенок какао. В зависимости от мебели и акцентов, этот цвет может быть аккуратным или мягким и привлекательным.

Как коричневый смотрится в спальне: смотрите фото

Дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен считает темно-коричневый основным цветом стен, особенно для создания спокойного и традиционного интерьера без ярких узоров или гамм.

По ее словам, нейтральные оттенки, которые были вдохновлены природой, могут придать интерьеру нежный и успокаивающий оттенок, который можно дополнять различными текстурами и тонами для изменения в течение года.