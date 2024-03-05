По словам дизайнеров, новым нейтральным и универсальным оттенком будет коричневый. Как этот цвет будет выглядеть в доме, рассказываем далее.
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Как коричневый будет выглядеть в гостиной и кухне
Чтобы в 2024 году в доме было свежее и уютнее, можно заменить белый на коричневый. Существует много теплых золотисто-коричневых, бежевых и темно-коричневых оттенков, насыщенных темно-коричневых и других цветов, которые можно добавить.
Во время ремонта в гостиной можно покрасить стены в насыщенно-шоколадные цвета. Они идеально сочетаются с разноцветными декоративными элементами.
Дизайнер Никола Хардинг советует пользоваться глубокими оттенками коричневого, который прекрасно сочетается с синим, создавая электрический эффект.
Однако коричневый не ограничивается только краской. Так, для кухни стоит выбирать дерево. Темные оттенки мебели для кухонных шкафов приобретают популярность среди поклонников классического стиля, а их естественная красота усиливается со временем.
Как коричневый смотрится в пространстве: смотрите фото
Коричневый цвет в спальне
Эксперты советуют выбрать спокойный темно-коричневый цвет, который напоминает бархатный оттенок какао. В зависимости от мебели и акцентов, этот цвет может быть аккуратным или мягким и привлекательным.
Как коричневый смотрится в спальне: смотрите фото
Дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен считает темно-коричневый основным цветом стен, особенно для создания спокойного и традиционного интерьера без ярких узоров или гамм.
По ее словам, нейтральные оттенки, которые были вдохновлены природой, могут придать интерьеру нежный и успокаивающий оттенок, который можно дополнять различными текстурами и тонами для изменения в течение года.