По словам дизайнеров, новым нейтральным и универсальным оттенком будет коричневый. Как этот цвет будет выглядеть в доме, рассказываем далее.

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Как коричневый будет выглядеть в гостиной и кухне

Чтобы в 2024 году в доме было свежее и уютнее, можно заменить белый на коричневый. Существует много теплых золотисто-коричневых, бежевых и темно-коричневых оттенков, насыщенных темно-коричневых и других цветов, которые можно добавить.

Во время ремонта в гостиной можно покрасить стены в насыщенно-шоколадные цвета. Они идеально сочетаются с разноцветными декоративными элементами.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Дизайнер Никола Хардинг советует пользоваться глубокими оттенками коричневого, который прекрасно сочетается с синим, создавая электрический эффект.

Однако коричневый не ограничивается только краской. Так, для кухни стоит выбирать дерево. Темные оттенки мебели для кухонных шкафов приобретают популярность среди поклонников классического стиля, а их естественная красота усиливается со временем.

Как коричневый смотрится в пространстве: смотрите фото

Коричневый цвет в спальне

Эксперты советуют выбрать спокойный темно-коричневый цвет, который напоминает бархатный оттенок какао. В зависимости от мебели и акцентов, этот цвет может быть аккуратным или мягким и привлекательным.

Как коричневый смотрится в спальне: смотрите фото

Дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен считает темно-коричневый основным цветом стен, особенно для создания спокойного и традиционного интерьера без ярких узоров или гамм.

По ее словам, нейтральные оттенки, которые были вдохновлены природой, могут придать интерьеру нежный и успокаивающий оттенок, который можно дополнять различными текстурами и тонами для изменения в течение года.