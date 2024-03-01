Есть простор для экспериментов: стилист назвала главные тенденции в прическах на 2024 год

С приходом весны может возникать желание изменить что-то в своей внешности. И обновление прически может стать хорошим шагом.

Стилист по волосам Руслана Шетюк рассказала о главных тенденциях в прическах, на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Какую стрижку попробовать, рассказывает Life 24.

К теме Звезды выбирают сладкий оттенок "syrup blonde": в чем особенность трендового цвета волос

Красное вино

Возможно блонд и доминировал в 2023 году, но оттенок, который поборется с ним в 2024 году – это насыщенный цвет красного вина. Такое окрашивание – отличный вариант для тех людей, которые имеют более темные натуральные волосы.

Как выглядит трендовое окрашивание: смотрите фото

Спиральная челка

Когда дело доходит до более коротких волос, кудри – это именно то. В 2024 году мы увидим увеличение количества этих стрижек и укладок в локоны. Подумайте о закругленных слоях с более короткими завитыми челками. Стильно и симпатично. Этот тренд выглядит романтично, но имеет характер целеустремленного и безупречного.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Как выглядит такая прическа: смотрите фото

Мега объем

Объем уже был главным игроком в сфере элитной моды, но в 2024 году эта тенденция перерастет в философию "чем больше, тем лучше".

Как выглядит колоссальный объем: смотрите фото

Некоторые дизайнеры уже показали на подиуме объемные волосы, а Кендал Дженнер продемонстрировала искусство мега объема. Эта тенденция дает ощущение усиленного гламура в мире элитных причесок и моды.