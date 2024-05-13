Потрясающий вид гарантирован: варианты каре, которые обожают француженки
Источник:Ukr.Mediа
Французские женщины - это иконы стиля и моды. Чтобы они не носили, они умеют сделать это стильным. Не исключением является и стрижка каре.
Какие варианты прически выбирают француженки, чтобы выглядеть изящно, женственно и молодо, рассказываем далее.
К теме Лучшие стрижки для лета 2024: омолодят и добавят игривости
La Petit Bob
"Маленький боб" – любимая прическа и молодых французских девушек, и женщин в возрасте. Волосы в такой стрижке обычно достигают максимум до нижней трети лица или середины шеи, что создает довольно смелый образ.
Как выглядит стрижка: смотрите фото
Микробоб с челкой
Это еще более короткий вариант каре, но с челкой, который очень любят француженки. Такая прическа придает очарования и трогательности образу. Длина волос в этом случае едва доходит до кончиков ушей, а на затылке есть хороший объем.
Кэри с челкой: смотрите фото
Каре-бабочка
Это стрижка-мечта любой француженки. Все потому, что она практически всегда выглядит великолепно.
Такая прическа – короткий вариант стрижки-бабочки, отличительные черты которой это очень длинная челка-шторка, наслоение и длинные волосы, с единственным отличием – здесь волосы короткие.
Стрижка-бабочка: смотрите фото
Максикаре
Необычно длинный вариант стрижки является особенно популярным во Франции. В этой прическе волосы доходят до основания шеи, а для особо стильного вида сочетаются с градуировкой.
Максикаре: смотрите фото
В то же время, если у вас и так достаточно густые волосы, можно сделать прямой срез. Такая вариация стрижки выглядит не менее эффектно и тоже пользуется спросом среди французских красавиц.