Потрясающий вид гарантирован: варианты каре, которые обожают француженки

Французские женщины - это иконы стиля и моды. Чтобы они не носили, они умеют сделать это стильным. Не исключением является и стрижка каре.

Какие варианты прически выбирают француженки, чтобы выглядеть изящно, женственно и молодо, рассказываем далее.

К теме Лучшие стрижки для лета 2024: омолодят и добавят игривости

La Petit Bob

"Маленький боб" – любимая прическа и молодых французских девушек, и женщин в возрасте. Волосы в такой стрижке обычно достигают максимум до нижней трети лица или середины шеи, что создает довольно смелый образ.

Как выглядит стрижка: смотрите фото

Микробоб с челкой

Это еще более короткий вариант каре, но с челкой, который очень любят француженки. Такая прическа придает очарования и трогательности образу. Длина волос в этом случае едва доходит до кончиков ушей, а на затылке есть хороший объем.

Кэри с челкой: смотрите фото

Каре-бабочка

Это стрижка-мечта любой француженки. Все потому, что она практически всегда выглядит великолепно.

Такая прическа – короткий вариант стрижки-бабочки, отличительные черты которой это очень длинная челка-шторка, наслоение и длинные волосы, с единственным отличием – здесь волосы короткие.

Стрижка-бабочка: смотрите фото

Максикаре

Необычно длинный вариант стрижки является особенно популярным во Франции. В этой прическе волосы доходят до основания шеи, а для особо стильного вида сочетаются с градуировкой.

Максикаре: смотрите фото

В то же время, если у вас и так достаточно густые волосы, можно сделать прямой срез. Такая вариация стрижки выглядит не менее эффектно и тоже пользуется спросом среди французских красавиц.