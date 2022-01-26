Три невесты и одно платье: как семейная реликвия кочует сквозь столетие

Девушка надела на свадьбу платье своей бабушки. Ей удалось сохранить семейную традицию и интерпретировать наряд под современные тенденции.

Невеста познакомилась со своим мужем на вечеринке, посвященной Хэллоуину, в 2015 году. Через 4 года парень сделал предложение любимой и они начали подготовку к свадьбе.

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Надела на свадьбу платье бабушки

Когда Кейт Тафельски впервые увидела фотографию свадебного платья своей мамы Терри, то подумала, что никогда бы его не одела, ведь оно не соответствует ее стилю. Впоследствии выяснилось, что наряд действительно принадлежал бабушке Маргарет Энн Маккарти, которую Терри несколько изменила перед своей свадьбой. Женщина хотела следовать тогдашним тенденциям и добавила к платью 1961 изящные рукава и сняла юбку-обруч, чтобы наряды не были такими пышными.

Моя мама видела, что моя бабушка сохраняет платье, и когда она примеряла его в старшей школе, то влюбилась,

– сказала Кейт.

Но такой любовью к платью не могла поделиться Кейт, ей больше нравился оригинальный дизайн, который еще носила ее бабушка. Сначала девушка планировала покупать себе новый наряд, но не смогла этого сделать из-за пандемии. Поэтому свадебное платье ее бабушки оказалось идеальным вариантом.



Три поколения невест в одном платье / Фото Insider

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Кейт решила обновить свадебный наряд и перешить его на современный лад. Когда семейную реликвию занесли в ателье, портниха сообщила, что кружевные рукава рассыпаются, поэтому их придется отрезать. Кейт также убрала немного ткани из юбки, чтобы она не была такой пышной.

Портниха действительно хорошо поработала над тем, чтобы я почувствовала свое платье, но при этом сохраняла целостность оригинального платья. Каждый раз, когда мы приходили на примерку, я все больше волновалась,

– делится невеста.



Невеста в платье бабушки / Фото Insider

Родители девушки были очень счастливы, когда узнали, что она поддержит семейную традицию и станет третьим поколением, носящим свадебную реликвию.