Как у принцессы: 2-летняя девочка удивила людей своими роскошными волосами

Двухлетняя девочка по имени Обри поразила миллионы людей своими просто невероятными волосами. Многие уже сравнивают ребенка с принцессой из мультфильмов Disney. Взгляните на эту красоту!

Мама Обри частенько публикует разнообразные ролики о дочери в своем тиктоке laddco. В одном из недавних видео, набравшем более 14 миллионов просмотров, женщина подробно показала прическу ребенка. Люди часто думают, что Обри носит парик. Ведь редко когда можно увидеть такую ​​шевелюру у двухлетней девочки!

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На видео Обри занимается своими делами, а мама показывает, насколько у дочери густые волосы. Они у нее уже выросло практически до талии.

Мои волосы начали выпадать после того, как я родила ее… Я понимаю, почему так. Она забрала все мои волосы. Мама любит тебя, забирай все, девочка, – написала мама под видео.

По ее словам, Обри родилась с волосами на голове. Однако врач говорил, что они "выпадут" в течение нескольких недель. Как ни странно, со временем их становилось все больше и больше.

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Мама аккуратно ухаживает за волосами дочери: в частности, они практически не пользуются феном. Женщина частенько делает Обри разные прически и невероятно радуется, что у маленькой столь красивые волосы!

Как выглядела Обри во время рождения

Пользователи тиктока были поражены от таких невероятных волос. Люди признавались: сначала думали, что у Обри обычный парик: