У жениха шок: он впервые увидел девушку в свадебном платье

23 декабря 2021 , 15:34
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Источник:

Yahoo lifestyle

В сети все чаще становятся вирусными видео с реакциями женихов на невест в свадебных платьях. Кое-кто плачет, некоторые просто восхищаются, но этот мужчина удивил своей реакцией.

Белло Фрашер недавно женился на своей возлюбленной. Он решил поделиться видео в тиктоке, когда впервые увидел жену.

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Парень очень эмоционально отреагировал на невесту

Мужчина из Атланты в США очень беспокоился перед выходом любимой. Ему было сложно сдерживать свои эмоции, а потому и реакция была очень бурной. Пока он терпеливо ждал, невеста подкралась сзади и постучала его по плечу.


Мужчина бурно отреагировал на невесту / Скриншот с видео

Тогда мужчина медленно развернулся и взорвался эмоциями. Он поразил всех гостей и пользователей тиктока своей реакцией. Жених мгновенно снял свои солнцезащитные очки и стал прыгать, словно ребенок, на месте, приседал и корчил забавные выражения лица. А потом, очевидно, начал проверять, настоящая ли его девушка.


Мужчина поразил своей реакцией / Скриншот с видео

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Пользователи были поражены такой реакцией и оставили под видео немало комментариев:

  • "Это просто здорово, как мужчина реагирует на такую ​​королеву!"
  • "Лучшая реакция всех времен".
  • "Великолепный момент. Это заставило меня плакать".
@bellofrasher Ответить im_siowei Первый взгляд на мою свадьбу. ## firstlook ## свадьба ## романтика

♬ Идеально - Эд Ширан

 

Автор: Ірина Бенцак