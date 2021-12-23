У жениха шок: он впервые увидел девушку в свадебном платье

В сети все чаще становятся вирусными видео с реакциями женихов на невест в свадебных платьях. Кое-кто плачет, некоторые просто восхищаются, но этот мужчина удивил своей реакцией.

Белло Фрашер недавно женился на своей возлюбленной. Он решил поделиться видео в тиктоке, когда впервые увидел жену.

Интересно Самое вкусное к устрицам: как выбрать правильное вино

Парень очень эмоционально отреагировал на невесту

Мужчина из Атланты в США очень беспокоился перед выходом любимой. Ему было сложно сдерживать свои эмоции, а потому и реакция была очень бурной. Пока он терпеливо ждал, невеста подкралась сзади и постучала его по плечу.



Мужчина бурно отреагировал на невесту / Скриншот с видео

Тогда мужчина медленно развернулся и взорвался эмоциями. Он поразил всех гостей и пользователей тиктока своей реакцией. Жених мгновенно снял свои солнцезащитные очки и стал прыгать, словно ребенок, на месте, приседал и корчил забавные выражения лица. А потом, очевидно, начал проверять, настоящая ли его девушка.



Мужчина поразил своей реакцией / Скриншот с видео

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, искрящееся в бокале, – и невероятное праздничное настроение обеспечено ! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Пользователи были поражены такой реакцией и оставили под видео немало комментариев: