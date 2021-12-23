У жениха шок: он впервые увидел девушку в свадебном платье
Источник:Yahoo lifestyle
В сети все чаще становятся вирусными видео с реакциями женихов на невест в свадебных платьях. Кое-кто плачет, некоторые просто восхищаются, но этот мужчина удивил своей реакцией.
Белло Фрашер недавно женился на своей возлюбленной. Он решил поделиться видео в тиктоке, когда впервые увидел жену.
Интересно Самое вкусное к устрицам: как выбрать правильное вино
Парень очень эмоционально отреагировал на невесту
Мужчина из Атланты в США очень беспокоился перед выходом любимой. Ему было сложно сдерживать свои эмоции, а потому и реакция была очень бурной. Пока он терпеливо ждал, невеста подкралась сзади и постучала его по плечу.
Мужчина бурно отреагировал на невесту / Скриншот с видео
Тогда мужчина медленно развернулся и взорвался эмоциями. Он поразил всех гостей и пользователей тиктока своей реакцией. Жених мгновенно снял свои солнцезащитные очки и стал прыгать, словно ребенок, на месте, приседал и корчил забавные выражения лица. А потом, очевидно, начал проверять, настоящая ли его девушка.
Мужчина поразил своей реакцией / Скриншот с видео
Пользователи были поражены такой реакцией и оставили под видео немало комментариев:
- "Это просто здорово, как мужчина реагирует на такую королеву!"
- "Лучшая реакция всех времен".
- "Великолепный момент. Это заставило меня плакать".