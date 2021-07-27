Ученые выяснили, какой идеальный возраст для брака: вы удивитесь

Исследователи считают, что им удалось вычислить оптимальный возраст для вступления в брак. Для этого они использовали математический алгоритм.

Результатами исследования журналист Брайан Кристиан и исследователь Томас Грифитс поделилась в своей книге "Алгоритмы, по которым следует жить: компьютерные науки о человеческих решениях". Для того, чтобы найти вторую половинку, они советуют пользоваться правилом 37%, что значительно сэкономит вам время и нервы.

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Что такое правило 37%

Исследователи выяснили, что в принятии любых решений стоит рассмотреть 37% вариантов за определенный промежуток времени, прежде чем вы выберете идеальный для вас. Это касается выбора кандидатов на работу, новой квартиры и, конечно, партнера, с которым вы хотите провести всю жизнь.

В среднем люди начинают искать свою любовь и вступать в серьезные отношения в 18 лет и заканчивают в 40. Поэтому, согласно расчетам экспертов, идеальный возраст, чтобы перейти грань в 37% и наконец жениться – это 26 лет.

Идеальный возраст для женитьбы – 26 лет / Фото Unsplash

Именно в этом возрасте, утверждают Брайан Кристиан и Томас Грифитс человек уже становится достаточно опытным, чтобы серьезно рассмотреть кандидата на место супруга. В более раннем возрасте трудно разглядеть идеального партнера, а после 26 лет шансы найти достойную пару стремительно уменьшаются.

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Другое мнение

Ранее социолог Николас Вольфингер утверждал, что лучший возраст для женитьбы – между 28 и 32 годами. Это оптимальное время, чтобы создать прочную пару на долгие годы. После 32 лет шансы расстаться растут на 5% с каждым годом.