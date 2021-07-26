Во время знакомства на онлайн-платформе Tinder очень важно произвести хорошее первое впечатление. В исследовании, опубликованном в журнале " Computers in Human Behavior" , рассказали о наиболее эффективных способах познакомиться с противоположным полом в сети.

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Как проходило исследования

Один из авторов признался, что сначала они заинтересовались этой темой сугубо из-за личного интереса:

Мой соавтор Роберт Роббинс часто пользуется Tinder. Однажды он заметил: в зависимости от того, как он начинал общение, результаты разговора были очень разными. Это и заставило нас начать исследования,

– рассказал Минхао Дай, доцент университета Кеннесо

В исследовании приняли участие 237 гетеросексуальных пользователей Tinder в возрасте от 18 до 24 лет.

Исследователи рассмотрели 4 самых популярных способа начать разговор:

Сделать человеку приятный комплимент, к примеру, о его улыбке.

Начать с обычной невинной шутки.

Использовать одну из техник "пикапа", когда с помощью оригинальных шуток пытаются соблазнить человека.

Просто сказать: "Привет, как дела?"

Участникам попадался человек, который пытался познакомиться с ними одним из вышеупомянутых способов. Потом их спрашивали о впечатлениях от такого начала разговора и анализировали полученные ответы.

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Результаты

Оказалось, что женщины вряд ли с энтузиазмом продолжат разговор, если он начинается с банального вопроса о ее делах. Больше всего им нравятся комплименты или обычные шутки , которые сразу настраивают на приятное общение.

Женщинам нравится знакомства, начинающиеся с шуток или комплиментов / Фото Pexels

В то же время худшие результаты показали клишированные фразы , которые "пикаперы" воспринимают как оригинальные, однако женщины считают это неудачным способом познакомиться.

Исследователи также выяснили, что для мужчин все эти способы не имеют никакого значения. Единственное, что определяло их готовность общаться с человеком дальше – это привлекательные фото.

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