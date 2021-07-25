Все произошло около месяца назад во время перелета в американский город Нэшвилл – рассказала Ленден Ювинг в своем тиктоке landenmewing.

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Женщина сидела вместе с незнакомцем в одном ряду: они были практически вплотную друг к другу. В какой-то момент парень достал телефон и начал переписываться, вероятно, со своей девушкой. Тут и началось "веселье".

Ленден случайно увидела сообщение, которое написал незнакомец: там он назвал ее "толстой задницей", а потом еще и добавил, что "ненавидит полеты с толстыми людьми". Женщина искренне удивилась от такого наглости и быстро сфотографировала его переписку. Парень, конечно, ничего не увидел.

Что написал парень / Скриншот тикток landenmewing

Ленден позабавило такое поведение парня. Но, по ее мнению, надо быть добрее к другим, ведь такие слова могут серьезно травмировать многих людей.

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"Если ты его жена или девушка и видишь это , то знай: твой парень – отстой, – сказала Ленден в конце видео.

Видимо, парень и не думал, что станет настолько известным. Видео уже просмотрели почти 4 миллиона раз, а люди оставили более 10 тысяч комментариев:

Тебе нужно было дать ему записку со словами: "Я вижу, что ты пишешь, и мне это не нравится".

Думаю, он считал тебя горячей и не хотел, чтобы его девушка знала, что он сидит с кем привлекательным... ох.

Кажется, у него раньше были проблемы с девушкой.​

Полное видео можете посмотреть ниже.